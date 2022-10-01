В Беларуси задержали тренера "Львова". Ему грозит тюрьма

Василия Хомутовского обвиняют в протестах против Лукашенко

Силовики в Минске задержали бывшего голкипера сборной Беларуси, а ныне помощника главного тренера "Львова" Василия Хомутовского. Он приехал сделать операцию. Сегодня в пятом туре чемпионата Украины "Львов" крупно проиграл "Днепру-1".

Хомутовский признался, что в 2020-м во время акций протеста выходил на проезжую часть. В современной Беларуси этого достаточно для заведения уголовного дела. Бывшему футболисту может грозить штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает "Трибуна Беларусь".

Об обстоятельствах задержания в Минске своего помощника Василия Хомутовского сообщил белорусский тренер "Львова" Олег Дулуб.

"Он поехал на операцию на колене, потому что получил травму на тренировке. Он сам решил, что будет делать операцию в Беларуси. Он не предчувствовал, что визит домой может плохо для него закончиться", — цитирует Дулуба "Наша Ніва".

Ранее мы писали, что на футбольном матче в Кракове болельщики отдали дань уважения защитникам "Азовстали".

А в россии комментаторам запретили произносить имя футболиста "из-за духовных скреп".