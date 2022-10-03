Российский паспорт уничтожил! Украинского футболиста проверила полиция

Клуб Первой лиги СК "Полтава" провел громкий трансфер

Переход полузащитника Сергея Каретника в "Полтаву" наделал немало шума в украинском футболе. Дело в том, что у игрока было российское гражданство. Ранее мы сообщали, что в Беларуси задержали тренера "Львова", ему грозит тюрьма.

Откуда у него российский паспорт и как он очутился в Украине Каретник рассказал сайту "Полтавы".

"Я еще до полномасштабного вторжения приехал домой. Хотя зимой подписал контракт с клубом "Динамо-Владивосток". За несколько дней до закрытия трансферного окна, от безысходности. Но ни дня я не провел в этом клубе", — говорит Сергей.

"После начала полномасштабной войны я написал заявление о выходе из российского гражданства, а паспорт просто уничтожил! Кстати, вызвали меня в полицию в Лубнах. Меня проверяли. Изучали мой телефон, все переписки в нем. Но мне скрывать было нечего", — продолжает футболист.

"Зачем я принимал гражданство россии? Понимаете, тогда, когда я его получал, это было нужно для футбола. Мне тогда было всего 17 лет, многих вещей я не понимал. Вопрос российского гражданства был больше не моим решением, а людей, занимавшихся моим продвижением. Я никогда не писал отказ от украинского гражданства. Я украинец и таким останусь", — подытожил Каретник.

Ранее мы писали, что на футбольном матче в Кракове болельщики отдали дань уважения защитникам "Азовстали".

А в россии комментаторам запретили произносить имя футболиста "из-за духовных скреп".