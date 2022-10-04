Город Ангелов — чертей не принимает! В сети высмеяли желание россии поехать на Олимпиаду

Страна-агрессор собралась на Игры в США

Депутат госдумы Светлана Журова считает, что россия выступит на Олимпиаде, но лишь 2028 года в Лос-Анджелесе. А пока в самой рф собираются организовать собственные Олимпийские игры.

"Нам хотелось бы и на Олимпиаде-2024 в Париже участвовать. А насчет 2028 года у меня даже нет никаких сомнений, что это будет.

Мы можем спокойно занять командное третье место", – цитирует Журову sports.ru.

Слова бывшей спортсменки тут же высмеяли в интернете.

"Город Ангелов — чертей не принимает!" — самый яркий комментарий к заявлению Журовой. Депутату госдумы напоминают, что Игры-2028 пройдут в США, а значит нужно многое изменить в россии. Как минимум, устранить путина и выплатить репарации Украине.

Напомним, что Светала Журова известная в прошлом конькобежка. Она пятикратная чемпионка россии по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров.

Пока что российских спортсменов не отстранили от Олимпиады-2024, но и не разрешают участвовать в отборочных соревнованиях. Ранее мы писали, в россии хотят заменить Олимпиады Спартакиадами.