Україні готові віддати чемпіонат світу з футболу! Потрібна згода лише двох країн

Спільну заявку на проведення ЧС-2030 можуть подати Іспанія, Португалія та Україна

Чемпіонат світу з футболу 2030 може пройти в Україні! І це не сон. Наша країна приєднається до заявки Іспанії та Португалії.

Як пише авторитетне видання The Times, Україні дістанеться одна із груп турніру.

Офіційно про включення України до заявки може бути оголошено у середу на прес-конференції у штаб-квартирі УЄФА. Ця пропозиція покликана підтримати ідею, що футбол може повернути надію та світ.

Цього року стартує подання заявок на проведення мундіалю. А вибір буде зроблено на конгресі ФІФА 2024 року.

Поки що виявили бажання організувати чемпіонат світу такі країни:

Марокко.

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чилі.

Іспанія, Португалія.

Греція, Єгипет, Саудівська Аравія.

За чутками, ФІФА має намір віддати світову першість Європі, адже ЧС-2022 відбудеться в Катарі, а ЧС-2026 приймуть США, Канада та Мексика.

Нагадаємо, що жінки попросили ФІФА виключити збірну Ірану з ЧС-2022.

Раніше ми писали, що збірна Данії презентувала форму-невидимку на мундіаль.