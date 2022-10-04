Україні готові віддати чемпіонат світу з футболу! Потрібна згода лише двох країн
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Спільну заявку на проведення ЧС-2030 можуть подати Іспанія, Португалія та Україна
Чемпіонат світу з футболу 2030 може пройти в Україні! І це не сон. Наша країна приєднається до заявки Іспанії та Португалії.
Як пише авторитетне видання The Times, Україні дістанеться одна із груп турніру.
Офіційно про включення України до заявки може бути оголошено у середу на прес-конференції у штаб-квартирі УЄФА. Ця пропозиція покликана підтримати ідею, що футбол може повернути надію та світ.
Цього року стартує подання заявок на проведення мундіалю. А вибір буде зроблено на конгресі ФІФА 2024 року.
Поки що виявили бажання організувати чемпіонат світу такі країни:
- Марокко.
- Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чилі.
- Іспанія, Португалія.
- Греція, Єгипет, Саудівська Аравія.
За чутками, ФІФА має намір віддати світову першість Європі, адже ЧС-2022 відбудеться в Катарі, а ЧС-2026 приймуть США, Канада та Мексика.
Нагадаємо, що жінки попросили ФІФА виключити збірну Ірану з ЧС-2022.
Раніше ми писали, що збірна Данії презентувала форму-невидимку на мундіаль.