Жінки попросили ФІФА виключити збірну Ірану із ЧС-2022 — причина серйозна

Федерація футболу Ірану — пряма загроза безпеці жінок-уболівальниць

Іранська жіноча правозахисна організація Open Stadiums закликала ФІФА усунути чоловічу національну команду від фінальної частини чемпіонату світу-2022. Причина — неналежне ставлення до жінок у країні. Раніше збірна Данії презентувала форму-невидимку на мундіаль.

З 16 вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.

У листі на ім’я президента ФІФА Джанні Інфантіно організація також зазначила, що іранська влада продовжує відмовляти жінкам у відвідуванні футбольних матчів.

"Федерація футболу Ірану – не лише співучасник злочинів режиму. Це пряма загроза безпеці жінок-вболівальниць в Ірані та скрізь у світі, де грає наша збірна. Футбол має бути безпечним простором для всіх нас".

Саме тому, як іранські футбольні вболівальники, ми з важким серцем маємо висловити нашу глибоку стурбованість щодо участі Ірану у майбутньому чемпіонаті світу.

Навіщо ФІФА давати іранській державі світову сцену, у той час як вона не лише відмовляється поважати основні права та гідності людини, але нині катує та вбиває власний народ? Де принципи ФІФА?

Тому ми просимо ФІФА на підставі статей 3 та 4 її статуту негайно виключити Іран із чемпіонату світу 2022 року в Катарі", – сказано у листі Open Stadiums.

Раніше ФІФА продала російським пропагандистам право на трансляцію ЧС-2022.