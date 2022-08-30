ФІФА продала російським пропагандистам права на трансляцію ЧС-2022

ФІФА, схоже, не помічає військової агресії росії

У вівторок, 30 серпня, на 188-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продала права на показ трансляцій матчів ЧС-2022 з футболу росії.

Про це повідомляє РБК. Примітно, що права на показ матчів у росії тепер належать пропагандистським каналам ВДТРК, Перший канал та "Матч ТБ".

Повідомляється, що російські канали, які фінансуються з державного бюджету, купили права за 39 мільйонів доларів. росія вже виплатила ФІФА 75% від цієї суми як аванс. Кожен із телеканалів заплатить 13 млн доларів, а близько мільйона доларів виплатять компанії "Телеспорт", яка виступала посередником в угоді.

Зазначимо, Матч ТБ після 24 лютого із формально спортивного телеканалу також перетворився на пропагандистський проєкт. Відповідний сюжет вийшов на ТК "Дождь".

Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі стартує 20 листопада та пройде до 18 грудня 2022 року. ФІФА не допустила збірну росії до стикових матчів відбору до фінальної частини турніру через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Крім того, збірна росії різного віку відсторонена від усіх міжнародних турнірів. Збірна України зуміла вийти у фінал кваліфікації на Мундіаль, проте підопічні Олександра Петракова у вирішальній грі програли Вельсу (1:0).