Війна — день 188: ЗСУ перейшли в контрнаступ на півдні України

Оперативно про головне 30 серпня

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну триває 188 днів. Збройні сили України проводять успішну наступальну операцію в Херсонській області і за деякими даними звільнили 4 населені пункти, незважаючи на значну перевагу у живій силі та військовій техніці противника.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські окупанти у понеділок, 29 серпня, викрали та відвезли у невідомому напрямку кілька вчителів в окупованому Енергодарі, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia остаточно припинить діяльність на території російської федерації.

З інформацією за 27 серпня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 185: окупанти загальмували на Донбасі, а ЗАЕС знову подає енергію Україні" .

Про події 28 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 186: окупанти практично зупинили просування, але посилюють ядерний шантаж".

Про те, що відбувалося 29 серпня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 187: оптимістичні звістки з-під Херсона та візит МАГАТЕ на ЗАЕС".