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У Херсоні з самого ранку стрілянина та вибухи: повідомляють про вуличні бої (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Містян переконливо просять залишатися в укриттях Новина оновлена 30 серпня 2022, 09:40
Містян переконливо просять залишатися в укриттях

Мирні українці настільки зачекалися ЗСУ, що відчайдушно намагаються допомогти їм хоча б інформацією

Активність українських військовослужбовців на південному напрямку фронту продовжує набирати обертів. І водночас все спекотніше стає на околицях Херсона. З ранку вівторка жителі окремих мікрорайонів міста чують автоматні черги, гучні вибухи та спостерігають за високою активністю російської військової техніки. Місцеві медіа повідомляють, що на околиці Херсона начебто почалися бої.

Інформацію з Telegram-каналів "Х-ий Херсон", "Херсон без фейків" та "Труха Херсон" узагальнив та систематизував "Телеграф". Для більшої зручності ми навіть намалювали карту, щоб мати можливість показати, де в обласному центрі зараз найгарячіше.

Як відзначають місцеві, "веселий" для окупантів ранок почався з точних прильотів Антонівським мостом. У якому стані переправа, невідомо, проте було чути не менше чотирьох серйозних вибухів, які супроводжувалися спалахами. Також на місці мосту виднівся стовп диму.

Антонівський міст вибухи сьогодні
Привіт Антонівському мосту від ЗСУ

Втім, військова активність наголошується і на протилежному краї міста.

Бої за Херсон сьогодні карта
Карта місць вуличних боїв у Херсоні
Так ранок розпочався на "Таврику"
Херсон вибухи сьогодні

Згідно з наявними даними, "голосніше" всього зараз у Північному та Таврійському мікрорайонах. Деякі очевидці знімали стовпи диму, що здіймалися вгору, і звуки автоматних черг на вулиці Кольцова. Наголошується і на тому, що окупанти застосовують не тільки стрілецьке, але й важке озброєння.

Звуки вуличних боїв у Північному мікрорайоні

Наразі офіційних заяв від української влади та ймовірного початку боїв за Херсон немає. Херсонці не виключають, що росіяни могли влаштувати додаткові провокації, або розпочати внутрішні розбірки. Однак і надію на те, що місто нарешті дочекалося деокупації, залишати не можна.

Відео зняли на вулиці Кольцова
Околиці Херсона

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію на різних напрямках російсько-українського фронту. Для цього ми проаналізували найсвіжіші карти боїв в Україні від Інституту вивчення війни.

Крім цього, ми писали, чому у російських окупантів почалися серйозні проблеми на півдні нашої країни.

Теги:
#Херсон #Війна #Бої