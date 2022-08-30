У Херсоні з самого ранку стрілянина та вибухи: повідомляють про вуличні бої (фото, відео)

Мирні українці настільки зачекалися ЗСУ, що відчайдушно намагаються допомогти їм хоча б інформацією

Активність українських військовослужбовців на південному напрямку фронту продовжує набирати обертів. І водночас все спекотніше стає на околицях Херсона. З ранку вівторка жителі окремих мікрорайонів міста чують автоматні черги, гучні вибухи та спостерігають за високою активністю російської військової техніки. Місцеві медіа повідомляють, що на околиці Херсона начебто почалися бої.

Інформацію з Telegram-каналів "Х-ий Херсон", "Херсон без фейків" та "Труха Херсон" узагальнив та систематизував "Телеграф". Для більшої зручності ми навіть намалювали карту, щоб мати можливість показати, де в обласному центрі зараз найгарячіше.

Як відзначають місцеві, "веселий" для окупантів ранок почався з точних прильотів Антонівським мостом. У якому стані переправа, невідомо, проте було чути не менше чотирьох серйозних вибухів, які супроводжувалися спалахами. Також на місці мосту виднівся стовп диму.

Привіт Антонівському мосту від ЗСУ

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Втім, військова активність наголошується і на протилежному краї міста.

Карта місць вуличних боїв у Херсоні

Так ранок розпочався на "Таврику"

Згідно з наявними даними, "голосніше" всього зараз у Північному та Таврійському мікрорайонах. Деякі очевидці знімали стовпи диму, що здіймалися вгору, і звуки автоматних черг на вулиці Кольцова. Наголошується і на тому, що окупанти застосовують не тільки стрілецьке, але й важке озброєння.

Звуки вуличних боїв у Північному мікрорайоні

Наразі офіційних заяв від української влади та ймовірного початку боїв за Херсон немає. Херсонці не виключають, що росіяни могли влаштувати додаткові провокації, або розпочати внутрішні розбірки. Однак і надію на те, що місто нарешті дочекалося деокупації, залишати не можна.

Відео зняли на вулиці Кольцова

Околиці Херсона

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію на різних напрямках російсько-українського фронту. Для цього ми проаналізували найсвіжіші карти боїв в Україні від Інституту вивчення війни.

Крім цього, ми писали, чому у російських окупантів почалися серйозні проблеми на півдні нашої країни.