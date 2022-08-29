ЗСУ прорвали оборону окупантів під Херсоном? Що відомо до цього моменту

Є підстави для обережного оптимізму щодо Херсонському напрямку

У понеділок до обіду, 29 серпня, у соціальних мережах почали з’являтися цікаві новини про нібито прорив українських військ на Херсонському напрямку. Варто зазначити, що до цього ЗСУ взяли під вогневий контроль усі мости, які з’єднують плацдарм, який росіяни захопили на правому березі Дніпра з лівобережжям.

Директор фонду компетентної підтримки армії "Повернися живим" Тарас Чмут, який вкрай акуратний у висловлюваннях про майбутні наступи і загалом про ситуацію на фронті, коротко написав: "Віримо у ЗСУ і чекаємо на добрі новини".

Також на сторінці у Facebook під назвою "Оперативне угруповання військ "Каховка" було опубліковано відеоролик, який нібито знятий одним із бойовиків "ДНР" під час атаки ЗСУ.

"109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, які їх підтримували, втекли з поля бою", — йдеться у підписі до відео.

У коментарі "Телеграфу" речник ЗСУ Богдан Сеник уточнив, що сторінка справді має відношення до Збройних сил України.

Підтвердила новини і речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише "Суcпільне".

Відео з поля бою у своєму телеграм-каналі виклав також речник ОК "Південь" полковник Назаров.

Водночас телеграм-канал "Надзор Херсон", де публікують свіжу інформацію про ситуацію на південному напрямку, пишуть: "Запасіться водою, зарядіть павербанки та приготуйте українські прапори".

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував "певні зміни" на південному фронті та закликав стежити за новинами.

Загалом інших даних про наступ військ на херсонському напрямку поки що немає. Відомо, що за півроку окупації російські війська вишикували оборону з трьох ліній. Втім, боєздатність окупаційних військ сильно впала після ударів по складах у тилу противника на Херсонщині та Криму.