Війна — день 187: у Криму цвіте "бавовна", маневри окупантів на фронті

Оперативно про головне 29 серпня

Вже 187 днів триває широкомасштабне вторгнення рф в Україну. Українські сили оборони помітно знизили темпи наступу російських окупантів, а ті, у свою чергу, стягують важку техніку на південь України. А на сході загарбники намагаються обійти Авдіївку. ЗСУ продовжують кошмарити тили росіян на окупованих територіях. Напередодні "бавовна" сталася на Донбасі. Крім того, повідомляється про вибухи у Криму, зокрема у Севастополі. На думку колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, "бавовна" в Криму змусила російське політичне керівництво занервувати й всерйоз замислитися про необхідність переговорів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:20 Окупанти обстріляли 6 громад на Сумщині.

00:00 Народний депутат-колаборант від Херсонщини Олексій Ковальов помер, повідомляють українські журналісти та телеграм-канали.

З інформацією за 26 серпня можна ознайомитися в матеріалі: "Війна — день 184: ядерний терор росії на ЗАЕС, окупантів б’ють на Донбасі".

Про події 27 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 185: окупанти загальмували на Донбасі, а ЗАЕС знову подає енергію Україні".

Про те, що відбувалося 28 серпня, можна прочитати в матеріалі: "Війна — день 186: окупанти практично зупинили просування, але посилюють ядерний шантаж".