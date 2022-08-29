Співробітник ЗАЕС: росія влаштувала ядерний шантаж і готує провокацію до приїзду місії МАГАТЕ

Атомник розповів про ризики на ЗАЄС, місію МАГАТЕ та підготовку до "референдуму"

Один із співробітників Запорізької атомної електростанції на умовах анонімності розповів "Телеграфу" про те, яка ситуація на станції зараз, як росіяни готуються до приїзду місії МАГАТЕ і чим загрожує ядерний тероризм російської армії.

— Яка ситуація на станції станом зараз (розмова відбулася в неділю вдень, 28 серпня)?

— На даний момент були обстріли з мінометів, десь шість чи сім разів, прилітали до лісу. Також обстрілюється територія самої станції. Але зараз росіяни намагаються замісти сліди перед приїздом місії МАГАТЕ. Вони хочуть вдати, що це обстрілює українська армія, а не вони. Вони підкидатимуть хвостовики від мін, щоби створювати видимість, що це все українська сторона.

Так само вони робили і спочатку, коли захоплювали ЗАЕС: змушували замазувати кульові отвори від їхніх обстрілів на будівлі.

Нещодавно був мінометний приліт з боку промзони на перший спецкорпус станції. Там пробило покрівлю будівлі, де знаходиться вузол зберігання свіжого ядерного палива, а також радіоактивні відходи. Також вони звозять техніку безпосередньо до машинного залу турбінного відділення та ховають під естакадами атомних станцій.

Вони тероризують персонал. Вже давно заборонено входити на станцію з мобільним телефоном, щоби персонал не міг нічого фіксувати. У персоналу та у приміщеннях постійно проводяться обшуки. Їх (співробітників АЕС — ред.) шантажують, що не випускатимуть зі станції та візьмуть в заручники.

Вони постійно когось хапають та відправляють "на підвал". Прямо біля атомної станції закривають людей, проводять із ними "виховну роботу" .

Нещодавно вже почали ходити по домівках і цікавитися референдумом (росія неодноразово заявляла про наміри провести так звані референдуми на захоплених територіях Півдня та Сходу України, де винести на голосування питання приєднання до рф— ред.). Але настрої різні. Та й який може бути настрій, якщо до тебе прийшли з автоматом і знають, де ти живеш? Я думаю, що все це для того, щоб робити перепис квартир атомників та мешканців Енергодару. Щоб розуміти, куди можна буде завезти своїх людей із окупованих територій — Мелітополя, Маріуполя.

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Щоб за допомогою своїх людей, яких вони завезуть, створювати картинку псевдореферендуму та псевдомітинги на підтримку. Тому й збільшується зараз обстріл: щоб якнайбільше людей поїхало на підконтрольну територію.

За моєю інформацією, росіяни "працювали" з деякими людьми через підвали, щоб коли місія МАГАТЕ приїде, персонал кинувся до них у ноги і просив, щоб з метою безпеки на станції залишили росію, що мовляв, вони втомилися від обстрілів. Україна, мовляв, обстрілює, а росія забезпечує порядок. Ще знімуть якийсь пропагандистський ролик під це із завербованими людьми чи тими, хто після тортур.

— А скільки зараз залишається персоналу на атомній станції?

— Близько 1500-2000 чоловік.

— Була інформація, що ці люди перебувають там без відпочинку та не змінюються.

— Оперативний персонал працює 3/2 дні. Три дні працюють та два дні відпочивають. Можливо, через брак людей змінено графік, і вони відпочивають один день.

— Наскільки ризиковано, що ЗАЕС два дні було відключено від електроенергії? Чим це загрожує в майбутньому?

— Це дуже ризиковано. Таке відключення відбулося вперше у світі. Наш оперативний персонал із цим гідно впорався. А так ми б розхолоджували ядерну установку на дизель генераторах. У разі відмови дизель генераторів це був би кошмар: втрата контролю за охолодження активних зон ядерного реактора. Могло б статися розплавлення ядерного палива, була б Фукусіма з виходом радіоактивних речовин у довкілля.

Вода в реакторі нагрілася б, далі криза тепловіддачі, потім виділяється водень і тепловий вибух як результат. А також радіаційні викиди. Фахівці галузі вже змоделювали, куди йтиме ця радіація.

— Я бачила, що це зачепить Південь України та частину росії.

— Це найгірший сценарій, який може бути. Але їх консультує Росатом. Цікаво, що російські військові стріляють близько, але завжди трохи повз нього. Їхня мета — це ядерний тероризм.

Карта, якою була радіоактивна хмара у разі аварії на ЗАЕС з урахуванням рози вітрів на 29 серпня

— Чи могли вже якісь шкідливі речовини виділитися в атмосферу зараз чи згодом?

— Не могли. У нас триває безперервний моніторинг. Порушень та викидів не спостерігалося. Але вони стріляють не з високоточної зброї. І можна влучити будь-куди. А вони зберігають техніку та боєкомплекти у машинних залах турбінного відділення. Вони будь-якої миті можуть почати детонувати. А там генератори турбін охолоджуються та заповнені воднем. Це дуже вибухонебезпечна речовина.

Плюс, там велике пожежне навантаження, величезна кількість олії, кабельної продукції.

— Тобто, по суті, доки ця зона не буде демілітаризована, цей ризик залишатиметься надовго?

— Так. Плюс морально важко персоналу. Люди, які відповідають за ядерну безпеку, йдучи на зміну, не знають, що з ними буде. А ще під обстрілами знаходяться. Вночі не сплять. І у цьому стані треба працювати. Це дуже важко. Коли я там перебував, це було видно по людях. А декого ще й кидають у камери 1,5/2 метри і вони перебувають там у спеці, де нема чим дихати, їх б’ють, катують, добувають інформацію. Витримувати це важко. Ніхто не знає, коли може прилетіти. Якби не було росії, то цього б усього не було б.