Обстріли і провокації росіян на ЗАЕС: співробітник станції назвав головні загрози

Працівник Запорізької АЕС пояснив, які дії окупантів можуть призвести до катастрофи

Місто Енергодар Запорізької області з березня тимчасово перебуває під окупацією. Тут розташована найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС, на територію якої зайшли російські війська. Загарбники не лише використовують цей важливий об’єкт як майданчик для своїх сил і засобів, а і регулярно провокують безпекову ситуацію. Українці вимагають, щоби на станцію прибула місія МАГАТЕ, побоюючись катастрофи масштабів Чорнобиля чи Фукусіми.

Чим загрожує "блекаут" на ЗАЕС, які пошкодження унаслідок обстрілів можуть бути найкритичнішими, чи можливий витік радіації або вибух і що треба зробити негайно – про це "Телеграф" поспілкувався з одним із співробітників ЗАЕС. З міркувань безпеки ми не називаємо його ім’я і посаду.

Ризики через провокації агресора на Запорізькій АЕС досить високі, зважаючи на специфіку підприємства. Наш співрозмовник зазначив, що росіяни вже завдали чималої матеріальної шкоди, що стосується як господарчих й адміністративних приміщень, так і деяких агрегатів, які впливають на працездатність станції і її безпечну роботу.

Співробітник підкреслює: найголовніше, щоби всі аварійні системи спрацювали вчасно, щоби було як і чим подати охолоджувальну рідину та не допустити перегріву й розплавлення твелів.

"Найбільша загроза — це завдання шкоди безпосередньо не дуже укріпленим будівлям, де знаходяться агрегати і вузли, які впливають на безпечну роботу станції, а також тому обладнанню, яке стоїть на відкритому повітрі. Пошкодження деяких може суттєво вплинути на її безпечну працездатність, що може привести до катастрофічних наслідків не тільки в нашому місті, країні, але і далеко за її межами", — розповів співробітник ЗАЕС.

Також він зауважив, що обстріли можуть поранити і персонал, що досить важливо. За його словами, вже дуже багато працівників виїхало з міста і травмування хоча б одного працівника матиме наслідки, не кажучи про безпосередню загрозу життю людей.

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Наш співрозмовник додає, що загрозу вибуху або витоку радіації ніколи не можна відкидати. За його словами, зважаючи на останні події (25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії виявилася повністю відключеною від енергомережі) треба завжди враховувати те, що якась з систем може відмовити або вийти з ладу. Крім того, може не вистачити фахівців (адже багато з них виїхало) або часу, щоб виправити несправності.

"Загроза є, бо невідомо, куди прилетить наступного разу. Не кажучи про те, що так званий "смотрящий" за станцією — абсолютно далека від цього "людина". Він вже заявляв, що при надходженні такого наказу, вони його мають виконати (заяву російського генерала-майора Васильєва про готовність виконати "жорсткий наказ" і мінування об’єктів ЗАЕС озвучували в "Енергоатомі". – Ред.)", — розповів співробітник.

Він зазначив, що невідомо, наскільки багато є запасних частин до тих чи інших агрегатів. А це важлива складова повноцінного функціонування станції.

"До війни в нас всього вистачало, а якщо щось навіть і приходило невідповідної якості, то можна було швидко замінити, була логістика. Наразі з цим дуже велика проблема. І найголовніше, чи дозволять росіяни щось полагодити? Як ми бачимо, не все вони дозволяють, надаючи змоги полагодити резервні гілки. Можливо, бояться, що там ремонтні бригади побачать те, чого не слід", — висловив припущення співробітник.

Як пояснив співробітник Запорізької АЕС, наразі найкритичніші пошкодження можуть статися у машзалі, де на естакадах схована техніка окупантів. Особливо це небезпечно, якщо там наявні боєприпаси. За даними джерела, пошкодження одного обладнання безпосередньо впливає на працездатність всього іншого, тож виникає таке собі замкнуте коло.

Співробітник додає, що насамперед треба передати станцію під нагляд міжнародних організацій і вивести російські війська хоча б з території самої ЗАЕС. Разом із тим, він припускає, що це може не владнати безпекове питання.

"Як на мене, це може не спрацювати, бо вони так само можуть влаштовувати провокації з ближніх сіл і звинувачувати у цьому ЗСУ. Слід відновити всі пошкодженні лінії. Але і тут є питання: чи є наразі чим це зробити і чи пропустять конвої з необхідним обладнанням. Бо це їм (окупантам. – Ред.) швидше за все невигідно. На мою особисту думку, пошкоджені резервні лінії їм потрібні для того, щоб потім сказати, мовляв, настав критичний момент і ми переводимо станцію на росію, усе за їхнім розробленим планом а-ля "от які ми молодці, не дали статися лиху", — розповів співробітник.

Нагадаємо, у Міжнародному агентстві з атомної енергетики повідомили про підготовку до відправлення спеціальної місії на ЗАЕС. Окупанти погодилися на її проведення, але все одно роблять все, щоб місія до станції не дісталася.