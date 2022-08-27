Обстрелы и провокации россиян на ЗАЭС: сотрудник станции назвал главные угрозы

Работник Запорожской АЭС объяснил, какие действия оккупантов могут привести к катастрофе

Город Энергодар Запорожской области с марта временно находится под оккупацией. Здесь расположена крупнейшая атомная электростанция в Европе – Запорожская АЭС, на территорию которой вошли российские войска. Захватчики не только используют этот важный объект как площадку для своих сил и средств, но и регулярно провоцируют ситуацию касательно безопасности. Украинцы требуют, чтобы на станцию прибыла миссия МАГАТЭ, опасаясь катастрофы масштабов Чернобыля или Фукусимы.

Чем грозит "блэкаут" на ЗАЭС, какие повреждения в результате обстрелов могут быть самыми критичными, возможна ли утечка радиации или взрыв и что нужно сделать немедленно — об этом "Телеграф" пообщался с одним из сотрудников ЗАЭС. Из соображений безопасности мы не называем его имя и должность.

Риски из-за провокации агрессора на Запорожской АЭС достаточно высоки, учитывая специфику предприятия. Наш собеседник отметил, что россияне уже нанесли немалый материальный ущерб, касающийся как хозяйственных и административных помещений, так и некоторых агрегатов, влияющих на работоспособность станции и ее безопасную работу.

Сотрудник подчеркивает: самое главное, чтобы все аварийные системы сработали вовремя, чтобы было как и чем подать охлаждающую жидкость и не допустить перегрева и расплавление твэлов.

"Наибольшая угроза — это нанесение ущерба непосредственно не очень укрепленным зданиям, где находятся агрегаты и узлы, влияющие на безопасную работу станции, а также стоящему на открытом воздухе оборудованию. Повреждение некоторых может существенно повлиять на ее безопасную работоспособность, что может привести к катастрофическим последствиям не только в нашем городе, стране, но и далеко за ее пределами", — рассказал сотрудник ЗАЭС.

Также он отметил, что обстрелы могут ранить и персонал, что немаловажно. По его словам, уже очень много работников выехало из города и травмирование хотя бы одного работника будет иметь последствия, не говоря о непосредственной угрозе жизни людей.

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Наш собеседник добавляет, что угрозу взрыва или утечки радиации никогда нельзя отвергать. По его словам, учитывая последние события (25 августа ЗАЭС впервые в своей истории оказалась полностью отключенной от сети) нужно всегда учитывать то, что какая-то из систем может отказать или выйти из строя. Кроме того, может не хватить специалистов (ведь многие из них уехали) или времени, чтобы исправить неисправности.

"Угроза есть, потому что неизвестно, куда прилетит в следующий раз. Не говоря о том, что так называемый "смотрящий" за станцией — абсолютно далекий от этого "человек". Он уже заявлял, что при поступлении такого приказа, они его должны выполнить (заявление российского генерала-майора Васильева о готовности выполнить "жесткий приказ" и минировании объектов ЗАЭС озвучивали в "Энергоатоме". – Ред.)", — рассказал сотрудник.

Он отметил, что неизвестно, насколько много есть запасных частей к тем или иным агрегатам. А это немаловажная составляющая полноценного функционирования станции.

"До войны у нас всего хватало, а если что-то даже и приходило несоответствующего качества, то можно было быстро заменить, была логистика. Пока с этим очень большая проблема. И самое главное, разрешат ли россияне что-нибудь починить? Как мы видим, не все они позволяют, предоставляя возможности починить резервные ветви. Возможно, боятся, что там ремонтные бригады увидят то, чего не следует", — предположил сотрудник.

Как пояснил сотрудник Запорожской АЭС, в настоящее время наиболее критичные повреждения могут произойти в машзале, где на эстакадах спрятана техника оккупантов. Особенно это опасно, если там есть боеприпасы. По данным источника, повреждение одного оборудования непосредственно влияет на работоспособность всего другого, поэтому возникает некий замкнутый круг.

Сотрудник добавляет, что, прежде всего, нужно передать станцию под надзор международных организаций и вывести российские войска хотя бы с территории самой ЗАЭС. Вместе с тем, он предполагает, что это может не решить вопрос безопасности.

"Как по мне, это может не сработать, потому что они так же могут устраивать провокации из ближних сел и винить в этом ВСУ. Следует восстановить все поврежденные линии. Но и здесь есть вопрос: есть ли сейчас чем это сделать и пропустят ли конвои с необходимым оборудованием. Потому что это им (оккупантам. – Ред.) скорее всего невыгодно. По моему личному мнению, поврежденные резервные линии им нужны для того, чтобы потом сказать, мол, наступил критический момент и мы переводим станцию на россию, все по их разработанному плану а-ля "вот мы молодцы, не дали произойти беде", — рассказал сотрудник.

Напомним, в Международном агентстве по атомной энергетике сообщили о подготовке к отправке специальной миссии на ЗАЭС. Оккупанты согласились на ее проведение, но все равно делают все, чтобы миссия до станции не добралась.