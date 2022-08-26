Оккупанты сделали новое тревожное заявление насчет Запорожской АЭС

По словам коллаборанта Рогова, электроэнергия со станции в Украину не поставляется

Запорожская АЭС, которая вчера впервые в своей истории была полностью обесточена из-за провокации российских оккупантов, в данный момент не поставляет в украинскую сеть электроэнергию. Об этом заявил "член главного совета администрации" оккупированной части региона, коллаборант Владимир Рогов. Его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Причиной отключения станции Рогов назвал перебитые линии подачи тока. По его словам, они были разрушены из-за "постоянных обстрелов".

При этом коллаборант назвал ситуацию на ЗАЭС "контролируемой". И добавил, что станция поставляет электроэнергию на подконтрольную оккупантам территорию Запорожской и Херсонской областей.

ЗАЭС оказалась в руках россиян в первые дни войны. Ситуация вокруг нее постоянно ухудшалась. Оккупанты регулярно запускали над объектом свои ракеты, что Украина называет актами ядерного терроризма. Кроме того, они начали обстреливать станцию, при этом обвиняя в нанесении ударов Украину. Появлялись также сообщения о том, что на станции скопилось немало российской тяжелой техники, а сама она заминирована. В частности именно с территории ЗАЭС россияне, вероятно, обстреливают город Никополь.

Известно, что на объекте под давлением захватчиков по-прежнему работает украинский персонал. Впрочем, в МАГАТЭ утверждают, что, хотя и имеют с ним определенную связь, контроль над станцией можно считать потерянным. В то же время россияне угрожают вывести ЗАЭС из эксплуатации. А после вчерашнего отключения ее от электропитания появилась прямая угроза взрыва с последующим масштабным выбросом радиации.

Как сообщал "Телеграф", сейчас ООН собирает срочную инспекцию МАГАТЭ, которая должна прибыть на станцию на следующей неделе. Заезжать она планирует с подконтрольной Украине территории, а возглавить ее намерен лично глава агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси. Впрочем, в украинском Минэнерго утверждают, что россияне уже делают все, чтобы сорвать этот визит.