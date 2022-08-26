МАГАТЭ готовит срочную миссию на ЗАЭС, россияне уже срывают эти планы

Министерство энергетики ожидает приезда экспертов уже на следующей неделе

Визит миссии МАГАТЭ на уже готовящую ООН оккупированную россиянами Запорожскую АЭС стремится возглавить лично глава Международного агентства по ядерной энергетике Рафаэль Гроси. Об этом говорится в официальном заявлении организации, настаивающей на срочном посещении объекта, который вчера впервые в своей истории был полностью обесточен.

"Почти ежедневно происходит новый инцидент на Запорожской АЭС или рядом с ней. Мы больше не можем позволить себе терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на АЭС в ближайшие несколько дней, чтобы помочь стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

В Украине ожидают, что эксперты агентства прибудут на следующей неделе. Об этом в эфире "Радио НВ" сказала советница министра энергетики Лана Зеркаль. "На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут добираться", — рассказала она.

Вместе с тем, Зеркаль сообщила, что россияне уже пытаются сорвать эту миссию. "Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта, учитывая ситуацию вокруг него", — сказала чиновница.

Известно, что визит экспертов МАГАТЭ в Запорожскую АЭС в сентябре 2022 года планировался еще до начала полномасштабной войны в Украине. Это должна была быть первая проверка станции за последние 16 лет.

Как сообщал "Телеграф", генсек ООН Антониу Гутерриш ранее подчеркнул, что миссия МАГАТЭ будет заезжать на ЗАЭС исключительно с подконтрольной Украине территории. Западные партнеры больше доверяют словам и обещаниям Киева, ведь россиян уже разоблачали на лжи относительно ситуации на станции.