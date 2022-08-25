рф оставили за бортом? В ООН снова заговорили о миссии на Запорожскую АЭС

Через оккупированные территории европейцы не желают продвигаться к АЭС

Все попытки ядерного шантажа со стороны россии в контексте ситуации на Запорожской атомной электростанции проходят неудачно. Украинские власти продолжают непоколебимо оставаться при своем мнении насчет страны-агрессора, а западные партнеры склонны в этом вопросе больше доверять Киеву, нежели Москве. Как минимум, генсек ООН Антонио Гуттериш, который заявил, что миссия МАГАТЭ, готовая в любой момент прибыть в Энергодар, будет осуществлять свой визит исключительно с подконтрольной Украине территории.

Об этом политик написал в личном Twitter в четверг, 25 августа. По его словам, он продолжает следить насчет ситуации, которая разворачивается на оккупированной территории Запорожской области и вокруг самой ЗАЭС конкретно. Не обошлось и без высказывания уже привычного для украинцев "глубокого беспокойства".

"Любое дальнейшее обострение ситуации может привести к самоуничтожению, — заявил Антонио Гуттериш. — Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ на станцию — из Киева".

Следует добавить, что не так давно ставленники российских оккупантов на временно захваченных территориях Украины предлагали МАГАТЭ свои услуги в организации поездки на станцию. При этом международная организация отказывается от подобного предложения — видимо, все же поняли, чего могут стоить договоренности, заключенные с Кремлем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о предположениях военного эксперта Олега Жданова насчет происходящего на Запорожской АЭС. Он не исключает, что Украина способна потерять ядерный объект из-под своего контроля.

Также мы писали о том, какие провокации могут готовиться на станции в Энергодаре.