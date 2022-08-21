На ЗАЭС возможна провокация с организацией пожара – Центр оборонных реформ

Российские войска могут готовить провокацию на Запорожской АЭС

Вооруженные силы рф разместили по всей территории Запорожской атомной электростанции большие объемы автомобильного топлива, что свидетельствует о подготовке возможной провокации с организацией пожара.

Об этом со ссылкой на источник в украинской разведке сообщил на своей странице в Facebook руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

"Источники украинской разведки на Запорожской атомной электростанции сообщают, что россияне вопреки технике безопасности разместили по всей территории станции значительные объемы автомобильного топлива", — говорится в сообщении.

"Возможна провокация с организацией пожара", — сообщил руководитель ЦОР.

"На это указывает также направление на станцию дополнительных подразделений РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защи́ты Вооружённых сил росси́йской федерации – ред.)", — подытожил Александр Данилюк.

Напомним, что россия отказалась убрать с территории ЗАЭС оружие.

Постпред россии в ООН Василий Небензя заявил, что оружие необходимо россии, чтобы "защитить" захваченную АЭС от "терактов".

Ранее генсек ООН призвал установить периметр безопасности вокруг ЗАЭС и вывести войска рф. Антониу Гутерриш подчеркнул, АЭС не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции.

США также призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС и вывести российских военных.

россия размещает на территории атомной станции взрывчатку, артиллерию, бронетехнику, игнорируя правила безопасности. Кроме того, российские военные начали организовывать в Энергодаре провокации с целью обвинить в обстреле АЭС украинских военных.