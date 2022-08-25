МАГАТЭ определилось с визитом на Запорожскую АЭС: когда будет проверка и чего от нее ожидать

Члены МАГАТЭ сначала прибудут в Киев, а потом отправятся на атомную станцию в Энергодаре

После многочисленных обстрелов со стороны россиян по Запорожской АЭС, полностью вышедшей из-под контроля Украины и ставшей рычагом давления на мировое сообщество, на ядерный объект все же прибудет миссия МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

Как удалось выяснить Bloomberg, представители миссии намерены посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября. При этом им предоставят значительно более широкие полномочия, чем это предполагалось изначально.

"МАГАТЭ хочет посетить станцию до 5 сентября, во время уже запланированной двухнедельной международной миссии для проверки систем безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции", — передает информационное агентство.

Также стало известно, что гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси уже встречался в Стамбуле с представителями "Росатома" и обсуждал с ними детали миссии. В частности, что МАГАТЭ сначала прибудет в Киев, а уже оттуда отправится в захваченный россиянами Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Тем временем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в интервью "France 24" сообщил, что миссия действительно поедет на Запорожскую АЭС в начале сентября, а главная ее обязанность — не допустить аварии на ядерном объекте. Гросси добавил, что вопрос демилитаризации станции в планы миссии не будет входить, ведь, по его мнению, это должно обсуждаться в политических кругах.

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Напомним, что генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что миссия МАГАТЭ, готовая в любой момент прибыть в Энергодар, но будет осуществлять свой визит исключительно с подконтрольной Украине территории. Примечательно, что ставленники российских оккупантов незадолго до этого предлагали МАГАТЭ свои услуги в организации поездки, но члены миссии не приняли их предложение.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще провокации со стороны российских оккупантов могут готовиться на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.