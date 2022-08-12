Ситуация на Запорожской АЭС: медведев уже открыто угрожает Европе

Заместитель председателя российского Совбеза намекнул, что россия может атаковать европейские АЭС

Бывший марионеточный президент и не менее марионеточный премьер-министр россии дмитрий медведев, который научился угрожать не только тем, кого россия называет своими врагами, но и союзникам, решил вывести ядерный терроризм рф на новый уровень. В своем печально известном телеграм-канале он пригрозил атаками на атомные электростанции в Европе.

Прежде всего, он выразил недовольство тем, что никто на Западе не верит в ложь кремля, что Украина обстреливает собственную атомную электростанцию – захваченную россиянами Запорожскую АЭС. А потом заявил, что, если не поверят, то "вторая армия мира" может нанести удары по европейским ядерным объектам. "Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", — написал медведев.

По его данным, "снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и хранилищам радиоактивных изотопов". Эта саморазоблачительная оценка совпадает с данными "Энергоатома", который сообщил о повреждении насосной станции хозяйственно-бытовых стоков ядерного объекта.

Как сообщал "Телеграф", накануне ситуацию вокруг ЗАЭС обсудили на Совбезе ООН. Участники, кроме самой россии, конечно, сошлись на том, что требование МАГАТЭ допустить на станцию экспертную миссию должно быть выполнено. Также согласились дипломаты и по предложению США создать вокруг станции демилитаризованную зону. Впрочем, оккупационная "власть" Запорожской области отвергла это предложение и заявила, что планирует законсервировать ЗАЭС, а остальные ее мощности перевести на свои нужды.