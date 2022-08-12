Ситуація на Запорізькій АЕС: медведєв вже відкрито погрожує Європі

Заступник голови російського радбезу натякнув, що росія може атакувати європейські АЕС

Колишній маріонеточний президент і не менш маріонеточний прем’єр-міністр росії дмитро медведєв, який навчився погрожувати не тільки тим, кого росія називає своїми ворогами, але й союзникам, вирішив вивести ядерний тероризм рф на новий рівень. У своєму сумнозвісному телеграм-каналі він пригрозив атаками на атомні електростанції у Європі.

Насамперед, він висловив невдоволення тим, що ніхто на Заході не вірить у брехню кремля, що це Україна обстрілює власну атомну електростанцію – захоплену росіянами Запорізьку АЕС. А потім заявив, що, якщо не повірять, то "друга армія світу" може завдати ударів по європейським ядерним об’єктам. "Не слід забувати, що й у Європейському союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі", — написав медведєв.

За його даними "снаряди лягають усе ближче до реактора Запорізької АЕС та сховищам радіоактивних ізотопів". Ця самовикривальна оцінка збігається з даними "Енергоатому", який повідомив про пошкодження насосної станції господарсько-побутових стоків ядерного об’єкта.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні ситуацію довкола ЗАЕС обговорили на Радбезі ООН. Учасники, крім самої росії, звісно, зійшлись на тому, що вимога МАГАТЕ допустити на станцію експертну місію має бути виконана. Також пристали дипломати і на пропозицію США створити довкола станції демілітаризовану зону. Втім, окупаційна "влада" Запорізької області відкинула цю пропозицію і заявила, що планує законсервувати ЗАЕС, а решту її потужностей перевести на свої потреби.