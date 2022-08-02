Пост медведєва про готовність воювати проти союзників підняв скандал: що сталося

Вночі на сторінці російського екс-президента у ВК з’явився пост з претензіями до Грузї та Казахстану

Ручний яструб кремля, заступник голови російського радбезу дмитро медведєв, який від початку війни неодноразово дивував своїми дикими заявами у соцмережах – то карту України перемалює, то нахамить лідерам західних країн – знову спровокував скандал міжнародного масштабу. Втім, цього разу можливо і не особисто.

У ніч проти 2 серпня на сторінці медведєва "Вконтакті" з’явився великий допис, в якому повторювалась звична маячня про "несправжність" України та приналежність її до росії. Але висувались і нові територіальні претензії. Так у дописі твердилось, до приєднання до російської імперії "Грузії не існувало", а "Казахстан – це штучна держава" та "колишні російські території". Все це довго обґрунтовується у звичному для кремля шовіністичному псевдоісторичному дусі. А завершується допис словами: "Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде".

Скріншот скандального допису дмитра медведєва

Скріншот скандального допису дмитра медведєва

Скріншот скандального допису дмитра медведєва

Текст провисів на сторінці медведєва близько 10 хвилин, але цього часу вистачило, щоби зробити з нього скріншоти. Їх опублікувала у своєму телеграм-каналі блогерка Ксенія Собчак. Вона також прокоментувала, що риторика у дописі була "ту мач" і припустила, що ця публікація є результатом зламу сторінки.

Згодом її версію пропагандистському агентству РІА "Новості" підтвердив помічник медведєва. Він заявив, що це дійсно був злам, а з тими, хто втрутився у роботу сторінки "розберуться адміністрація соцмережі і ті, кому належить".

Але вже було пізно. Публікацію помітили у Казахстані і зажадали від росії пояснень. Депутати від опозиційної демократичної партії "Ак жол" ("Світлий шлях") на чолі з лідером політсили Азатом Перуашевим звернулись до Міністерства закордонних справ країни. Вони вимагають відреагувати на оприлюднені на сторінці російського екс-президента претензії. У своєму телеграм-каналі Перуашев назвав слова, опубліковані на сторінці медведєва "брудною і неповажною поведінкою", нагадав, як Золота Орда, наступником якої себе вважає Казахстан, допомогла піднятись москві, наголосив на непорушності міжнародного права щодо визнання кордонів і закликав міністра закордонних справ "прояснити ситуацію".

Нагадаємо, що росії нещодавно уже доводилось вибачатись на найвищому рівні за слова свого топ-чиновника. На початку травня так званий міністр закордонних справ рф сергій лавров озвучив старий фейк про те, що Гітлер був євреєм і все одно влаштував Голокост, а отже те, що президент України Володимир Зеленський – теж єврей, не означає, що в Україні не може бути нацистського режиму. Це спричинило настільки бурхливу реакцію Ізраїлю, що вибачатись за дурнуваті слова лаврова довелось особисто російському диктатору володимиру путіну.