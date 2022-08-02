Пост медведєва про готовність воювати проти союзників підняв скандал: що сталося
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Вночі на сторінці російського екс-президента у ВК з’явився пост з претензіями до Грузї та Казахстану
Ручний яструб кремля, заступник голови російського радбезу дмитро медведєв, який від початку війни неодноразово дивував своїми дикими заявами у соцмережах – то карту України перемалює, то нахамить лідерам західних країн – знову спровокував скандал міжнародного масштабу. Втім, цього разу можливо і не особисто.
У ніч проти 2 серпня на сторінці медведєва "Вконтакті" з’явився великий допис, в якому повторювалась звична маячня про "несправжність" України та приналежність її до росії. Але висувались і нові територіальні претензії. Так у дописі твердилось, до приєднання до російської імперії "Грузії не існувало", а "Казахстан – це штучна держава" та "колишні російські території". Все це довго обґрунтовується у звичному для кремля шовіністичному псевдоісторичному дусі. А завершується допис словами: "Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде".
Текст провисів на сторінці медведєва близько 10 хвилин, але цього часу вистачило, щоби зробити з нього скріншоти. Їх опублікувала у своєму телеграм-каналі блогерка Ксенія Собчак. Вона також прокоментувала, що риторика у дописі була "ту мач" і припустила, що ця публікація є результатом зламу сторінки.
Згодом її версію пропагандистському агентству РІА "Новості" підтвердив помічник медведєва. Він заявив, що це дійсно був злам, а з тими, хто втрутився у роботу сторінки "розберуться адміністрація соцмережі і ті, кому належить".
Але вже було пізно. Публікацію помітили у Казахстані і зажадали від росії пояснень. Депутати від опозиційної демократичної партії "Ак жол" ("Світлий шлях") на чолі з лідером політсили Азатом Перуашевим звернулись до Міністерства закордонних справ країни. Вони вимагають відреагувати на оприлюднені на сторінці російського екс-президента претензії. У своєму телеграм-каналі Перуашев назвав слова, опубліковані на сторінці медведєва "брудною і неповажною поведінкою", нагадав, як Золота Орда, наступником якої себе вважає Казахстан, допомогла піднятись москві, наголосив на непорушності міжнародного права щодо визнання кордонів і закликав міністра закордонних справ "прояснити ситуацію".
Нагадаємо, що росії нещодавно уже доводилось вибачатись на найвищому рівні за слова свого топ-чиновника. На початку травня так званий міністр закордонних справ рф сергій лавров озвучив старий фейк про те, що Гітлер був євреєм і все одно влаштував Голокост, а отже те, що президент України Володимир Зеленський – теж єврей, не означає, що в Україні не може бути нацистського режиму. Це спричинило настільки бурхливу реакцію Ізраїлю, що вибачатись за дурнуваті слова лаврова довелось особисто російському диктатору володимиру путіну.