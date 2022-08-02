Пост медведева о готовности воевать против союзников поднял скандал: что произошло

Ночью на странице российского экс-президента в ВК появился пост с претензиями к Грузии и Казахстану

Ручной ястреб кремля, заместитель председателя российского Совбеза дмитрий медведев, который с начала войны неоднократно удивлял своими дикими заявлениями в соцсетях – то карту Украины перерисует, то нахамит лидерам западных стран – снова спровоцировал скандал международного масштаба. Впрочем, на этот раз возможно и не лично.

В ночь на 2 августа на странице медведева "ВКонтакте" появилось большое сообщение, в котором повторялся привычный бред о "ненастоящести" Украины и принадлежности ее к россии. Но выдвигались и новые территориальные претензии. Так в сообщении говорилось, до присоединения к российской империи "Грузии не существовало", а "Казахстан — это искусственное государство" и "бывшие российские территории". Все это долго обосновывается в привычном для кремля шовинистическом псевдоисторическом духе. А завершается сообщение словами: "Пока туда не придут россияне, порядка не будет".

Скриншот скандального сообщения Дмитрия Медведева

Скриншот скандального сообщения Дмитрия Медведева

Скриншот скандального сообщения Дмитрия Медведева

Текст провисел на странице медведева около 10 минут, но этого времени хватило, чтобы сделать с него скриншоты. Их опубликовала в своем телеграм-канале блогер Ксения Собчак. Она также прокомментировала, что риторика в сообщении была "ту мач" и предположила, что эта публикация является результатом взлома страницы.

Впоследствии ее версию пропагандистскому агентству РИА Новости подтвердил помощник медведева. Он заявил, что это действительно был взлом, а с вмешавшимися в работу страницы "разберутся администрация соцсети и те, кому положено".

Но было уже поздно. Публикацию заметили в Казахстане и потребовали от россии объяснений. Депутаты от оппозиционной демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") во главе с лидером политсилы Азатом Перуашевым обратились в Министерство иностранных дел страны. Они требуют отреагировать на озвученные на странице российского экс-президента претензии. В своем телеграмм-канале Перуашев назвал слова, опубликованные на странице медведева "грязным и неуважительным поведением", напомнил, как Золотая Орда, преемником которой себя считает Казахстан, помогла подняться москве, отметил нерушимость международного права по признанию границ и призвал министра иностранных дел "прояснить ситуацию".

Напомним, что россии недавно уже приходилось извиняться на самом высоком уровне за слова своего топ-чиновника. В начале мая так называемый министр иностранных дел рф сергей лавров озвучил старый фейк о том, что Гитлер был евреем и все равно устроил Холокост, а следовательно, то, что президент Украины Владимир Зеленский – тоже еврей, не означает, что в Украине не может быть нацистского режима. Это повлекло за собой настолько бурную реакцию Израиля, что извиняться за дурацкие слова лаврова пришлось лично российскому диктатору владимиру путину.