Пост медведева о готовности воевать против союзников поднял скандал: что произошло
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Ночью на странице российского экс-президента в ВК появился пост с претензиями к Грузии и Казахстану
Ручной ястреб кремля, заместитель председателя российского Совбеза дмитрий медведев, который с начала войны неоднократно удивлял своими дикими заявлениями в соцсетях – то карту Украины перерисует, то нахамит лидерам западных стран – снова спровоцировал скандал международного масштаба. Впрочем, на этот раз возможно и не лично.
В ночь на 2 августа на странице медведева "ВКонтакте" появилось большое сообщение, в котором повторялся привычный бред о "ненастоящести" Украины и принадлежности ее к россии. Но выдвигались и новые территориальные претензии. Так в сообщении говорилось, до присоединения к российской империи "Грузии не существовало", а "Казахстан — это искусственное государство" и "бывшие российские территории". Все это долго обосновывается в привычном для кремля шовинистическом псевдоисторическом духе. А завершается сообщение словами: "Пока туда не придут россияне, порядка не будет".
Текст провисел на странице медведева около 10 минут, но этого времени хватило, чтобы сделать с него скриншоты. Их опубликовала в своем телеграм-канале блогер Ксения Собчак. Она также прокомментировала, что риторика в сообщении была "ту мач" и предположила, что эта публикация является результатом взлома страницы.
Впоследствии ее версию пропагандистскому агентству РИА Новости подтвердил помощник медведева. Он заявил, что это действительно был взлом, а с вмешавшимися в работу страницы "разберутся администрация соцсети и те, кому положено".
Но было уже поздно. Публикацию заметили в Казахстане и потребовали от россии объяснений. Депутаты от оппозиционной демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") во главе с лидером политсилы Азатом Перуашевым обратились в Министерство иностранных дел страны. Они требуют отреагировать на озвученные на странице российского экс-президента претензии. В своем телеграмм-канале Перуашев назвал слова, опубликованные на странице медведева "грязным и неуважительным поведением", напомнил, как Золотая Орда, преемником которой себя считает Казахстан, помогла подняться москве, отметил нерушимость международного права по признанию границ и призвал министра иностранных дел "прояснить ситуацию".
Напомним, что россии недавно уже приходилось извиняться на самом высоком уровне за слова своего топ-чиновника. В начале мая так называемый министр иностранных дел рф сергей лавров озвучил старый фейк о том, что Гитлер был евреем и все равно устроил Холокост, а следовательно, то, что президент Украины Владимир Зеленский – тоже еврей, не означает, что в Украине не может быть нацистского режима. Это повлекло за собой настолько бурную реакцию Израиля, что извиняться за дурацкие слова лаврова пришлось лично российскому диктатору владимиру путину.