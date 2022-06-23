Желание политика критиковать западных коллег достигло своего апогея

Заместитель главы совбеза рф дмитрий медведев опять выдал особо "теплый" отзыв насчет европейских и американских политиков. По его мнению, сейчас в Европе при власти нет хороших руководителей, которыми, как он считает, были Маргарет Тэтчер, Шарль де Голль или Жак Ширак.

По информации прокремлевского журналиста Дмитрия Смирнова, медведев назвал весь нынешний западный политический бомонд "чахлой порослью лиц, условно именующих себя технократами". Также российский политик раскритиковал ведение дипломатических процессов, упомянув и Украину, хотя российский вид этого официального общения остался лишь определением в словаре.

"Всем очевидно, что Марио Драги — это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц — не Ангела Меркель, — заявил медведев. — Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля "обиженной ливерной колбасой"? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зеленой футболке? Конечно, нет. Абсурд".

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Помимо критики ранее позитивно относящихся к россии немцев озвучил экс-президент рф и свое "фи" в сторону нынешнего лидера Франции Эмманюэля Макрона. По его словам, бывший президент страны Шарль де Голль мог спокойно высказывать свои возражения даже высшему политическому руководству США. Сейчас же, считает дмитрий медведев, в Европе этого никто не делает "без трясущихся рук". Он уверяет, что это прям доказывает отсутствие беспокойства европейцев о своем будущем.

Свой горячий спич медведев закончил "реверансом" в сторону путина.

"Калибр политиков неудержимо уменьшается, — отметил политик. — Как когда-то метко заметил владимир путин, "после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем".

Стоит отметить, что при такой попытке "сохранить лицо" медведев сам не раз скатывался к уровню "гопника", будучи высокопоставленным чиновником. Заявления украинского посла Андрея Мельника о "ливерной колбасе" по отношению к политикам Германии он считает недопустимыми, однако нечто схожее выдал сразу же после приезда четырех европейских лидеров в Украину.

Впрочем поведение дмитрия медведева уже давно не является особо важным для Запада. Иначе объяснить его позиционирование как "клоуна", объяснить невозможно.