Макрон рассказал, зачем созванивается с путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее заявлял о необходимости переговоров с россией, объяснил цель его звонков путину. По его словам, нужно сохранять работающий канал связи с рф.

Как передает "Телеграф", заявление Макрона цитирует "РБК Украина". О телефонных переговорах с путиным французский лидер высказался на пресс-конференции в Киеве в четверг, 16 июня.

Так, французский лидер считает необходимым поддерживать контакты с Кремлем.

"Нам необходимо по некоторым вопросам иметь канал связи с россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", — разъяснил Макрон.

Французский президент признал, что в настоящий момент его переговоры с путиным не имеют конкретного результата. Однако Макрон уверен, что эффективность данного общения будет продемонстрирована в будущем.

"В конце концов эта дискуссия должна состояться", — считает президент Франции.

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Как отметил Макрон, все телефонные контакты с российским лидером он совершает с одобрения президента Украины Владимира Зеленского, начиная с 2019 года.

Президент Франции подчеркивает, что нельзя исключать возможность переговоров Украины и россии, и считает, что рано или поздно странам придется вести диалог.

"Украина должна выиграть войну, сохранив территориальную целостность и суверенитет. Но потом все равно надо будет говорить с россиянами", — заявил Макрон.

Напомним, в четверг, 16 июня, в Киев с рабочим визитом приехали европейские лидеры — канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер Румынии Клаус Йоханнис и премьер Италии Марио Драги. Одной из точек их визита стал Ирпень, разрушенный российскими военными и побывавший в оккупации.

Также "Телеграф" информировал, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины. Громкое заявление озвучил Макрон во время официальной поездки в Киев.