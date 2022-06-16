Макрон розповів, навіщо зідзвонюється з путіним

Президент Франції Еммануель Макрон, який раніше заявляв про необхідність переговорів із росією, пояснив мету його дзвінків путіну. За його словами, необхідно зберігати працюючий канал зв’язку з рф.

Як передає "Телеграф", заяву Макрона цитує "РБК Україна". Про телефонні переговори з путіним французький лідер висловився на пресконференції у Києві в четвер, 16 червня.

Так, французький лідер вважає за необхідне підтримувати контакти з Кремлем.

"Нам необхідно з деяких питань мати канал зв'язку з росією, хоча би з питань продовольчої безпеки", — пояснив Макрон.

Французький президент визнав, що зараз його переговори з путіним не мають конкретного результату. Проте Макрон упевнений, що ефективність цього спілкування буде продемонстрована в майбутньому.

"Зрештою, ця дискусія має відбутися", — вважає президент Франції.

Читайте також: Категорія Політика Макрон заспокоїв тих, хто переживав через його заяви про росію Макрон запевнив, що ніхто не примушуватиме Україну до мирної угоди з рф

Як зазначив Макрон, усі телефонні контакти з російським лідером він здійснює зі схвалення президента України Володимира Зеленського, починаючи з 2019 року.

Президент Франції наголошує, що не можна виключати можливість переговорів України та росії, і вважає, що рано чи пізно країнам доведеться вести діалог.

"Україна має виграти війну, зберігши територіальну цілісність і суверенітет. Але потім все одно треба буде говорити з росіянами", — заявив Макрон.

Нагадаємо, у четвер, 16 червня, до Києва з робочим візитом приїхали європейські лідери — канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, лідер Румунії Клаус Йоханніс та прем'єр Італії Маріо Драгі. Однією з точок їхнього візиту став Ірпінь, зруйнований російськими військовими та який побував в окупації.

Також "Телеграф" інформував, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступили за "негайний" статус кандидата у члени ЄС для України. Гучну заяву озвучив Макрон під час офіційної поїздки до Києва.