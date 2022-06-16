Шольц, Макрон, Йоханніс і Драгі відвідали Ірпінь: що побачили та як відреагували

Ймовірно, після цього вони зайвий раз подумають, перш ніж пропонувати "зберігати обличчя путіну"

Близько полудня в розбитий російськими окупантами Ірпінь приїхала масова делегація на чолі з європейськими високопоставленими політиками, які прибули в Україну. Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Емманюелю Макрону, лідеру Румунії Клаусу Йоханнісу та прем’єру Італії Маріо Драгі вдалося особисто переконатися, які наслідки за собою приніс в Україну "рускій мір".

Більше деталей про візит європейців до передмістя Києва повідомляє французький телеканал BFM TV. До речі, президента Володимира Зеленського з колегами не було — він має зустрітися із гостями пізніше.

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Слід зазначити, що ця поїздка частково зробила ефект, адже Макрон заявив, що росіяни показали в Ірпені "обличчя варварства", якому протистояли героїчні українці. Також, за його словами, делегація європейських лідерів прибула до розбитого міста, щоб продемонструвати свою повагу до країни, яка має серйозний удар.

"Україна повинна вміти протистояти та перемогти", — підкреслив французький президент. Також він додав, що попри будь-які проблеми, Франція залишається поруч з Україною, де і знаходиться з першого дня повномасштабного вторгнення.

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Німецький канцлер Олаф Шольц у свою чергу зауважив, що події в Ірпені добре показують агресивну поведінку росії. На думку політика, ця країна "націлена на знищення", і закликав пам’ятати всіх про це під час ухвалення будь-яких важливих для України рішень.

"Страшно, які руйнування завдає ця війна. І ще гірше, коли бачиш, наскільки безглуздим є це насильство", — зазначив він.

Додамо, що делегація політиків відвідала в Ірпені район "СМУ", який один із найбільш зруйнований через запеклі бойові дії, що пройшли тут.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші заяви Шольца та Макрона, якими вони відзначилися під час візиту до України.

Також ми розповідали, чого, на думку експертів, очікується від нинішнього приїзду європейських лідерів.