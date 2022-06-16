Не лише Шольц, Макрон та Драгі: до Києва прибув ще один європейський лідер

Президент Румунії їхав до Києва окремим потягом

У четвер, 16 червня, до української столиці — міста Києва прибули не лише німецький канцлер Олаф Шольц, французький лідер Еманюель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, а й президент Румунії Клаус Йоганніс.

Як пише видання Bild, до Києва румунський лідер їхав окремо, адже до спільного потяга з Жешува, яким їхали Шольц, Макрон і Драгі, його не взяли.

"У поїзді (де їхали Макрон, Драгі та Шольц — ред.) для нього вже не було місця. Йоганніс самостійно доїхав із Бухареста до Києва", — йдеться в тексті публікації.

На своїй сторінці у Твіттері президент Румунії прокоментував візит до України, наголосивши, що незаконна російська агресія відносно української держави повинна припинитися.

"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу тверду підтримку та повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом. Ця незаконна агресія росії повинна припинитися!" — зазначив Йоганніс.

Також зазначається, що ідею взяти із собою до Києва Клауса Йоганніса підкинув французький лідер Еманеюель Макрон, у якого з румунським президентом "тісні зв'язки".

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Нагадаємо, що канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та італійський прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі у четвер, 16 червня, прибули до міста Києва, де вони вперше з початку війни з росією зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Європейські чиновники вже встигли зробити перші заяви, в яких висловили підтримку всім українцям у протистоянні країни-агресору та заявили, що планують підтримувати Україну у її протистоянні рф.

Також "Телеграф" повідомляв, що під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, провідні європейські чиновники планують обговорити ймовірність повернення України до переговорів з росією та членство української держави у Європейському Союзі.