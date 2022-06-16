Макрон і Шольц зробили перші заяви у Києві: відео

За словами провідних європейських чиновників, вони планують озвучити президенту Зеленському знак європейської підтримки всіх українців

У четвер, 16 червня, до Києва вперше з початку війни з росією приїхали одразу три впливові європейські політики: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Після прибуття потягу, прямо на столичному вокзалі французький лідер Еманюель Макрон виступив із першою заявою, в якій відзначив, що привіз українцям послання єдності та підтримки.

"Ми несемо послання про підтримку та єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", — сказав він.

Водночас не упустив можливості висловитися й німецький канцлер Олаф Шольц. За його словами, європейські країни й надалі підтримуватимуть Україну в її протистоянні агресору.

"Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо – фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про озброєння – буде продовжено. І що ми продовжуватимемо її доти, поки це необхідно для боротьби України за незалежність", — заявив представник Німеччини.

Раніше "Телеграф"повідомляв, як радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що під час візиту до української столиці Шольц, Макрон та Драгі планують обговорити із президентом Зеленським ймовірність повернення України до переговорів з росією та членство української держави у Європейському Союзі.

Також нагадаємо, що під час візиту німецького канцлера Шольца спільно з французьким лідером Макроном та італійським прем'єром Драгі, іноземні чиновники можуть вмовляти Зеленського не воювати з росією за Крим.