Макрон и Шольц сделали первые заявления в Киеве: видео

По словам ведущих европейских чиновников, они планируют продемонстрировать президенту Зеленскому европейской поддержки всех украинцев

В четверг, 16 июня, в Киев впервые с начала войны с россией приехали сразу три влиятельных европейских политики: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

По прибытии поезда прямо на столичном вокзале французский лидер Эманюэль Макрон выступил с первым заявлением, в котором отметил, что привез украинцам послание единства и поддержки.

"Мы несем послания о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", — сказал он.

В то же время, не упустил возможности высказаться и немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам, европейские страны и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии агрессору.

"Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем – финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружении – будет продолжена. И что мы будем продолжать ее до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", — заявил представитель Германии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что во время визита в украинскую столицу Шольц, Макрон и Драги планируют обсудить с президентом Зеленским вероятность возвращения Украины к переговорам с россией и членство украинского государства в Европейском Союзе.

Также напомним, что во время визита немецкого канцлера Шольца совместно с французским лидером Макроном и итальянским премьером Драги иностранные чиновники могут уговаривать Зеленского не воевать с россией за Крым.