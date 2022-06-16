Не только Шольц, Макрон и Драги: в Киев прибыл еще один европейский лидер

В четверг, 16 июня, в украинскую столицу — город Киев прибыли не только немецкий канцлер Олаф Шольц, французский лидер Эманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, но и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Как пишет издание Bild, в Киев румынский лидер добирался самостоятельно, ведь в общий поезд из Жешува, которым ехали Шольц, Макрон и Драги, его не взяли.

"В поезде (где ехали Макрон, Драги и Шольц — ред.) для него уже не было места. Йоханнис самостоятельно доехал из Бухареста в Киев", — говорится в тексте публикации.

Также отмечается, что идею взять с собой в Киев Клауса Йоханниса подкинул французский лидер Эмманеюэль Макрон, у которого с румынским президентом "тесные связи".

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