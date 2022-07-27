медведев показал карту "Украины будущего": в сети ему ответили

Бывший президент россии активизировался после полномасштабного вторжения рф в Украину

В среду, 27 июля, на 154-й день широкомасштабного вторжения рф в Украину Замглавы Совбеза россии дмитрий медведев вновь повеселил сеть порцией бреда.

На своем telegram-канале Медведев опубликовал две картинки — как видит будущее Украины ее президент Владимир Зеленский и как ее якобы видят некие "западные аналитики".

На первой картинке на карте территория Украины совпадает с границами страны до 2014 года.

Медведев считает, что во так видит Украину Зеленский

А на второй картинке территорией Украины является только Киевская область. Другие регионы отнесены к рф, Польше, Румынии и Венгрии.

"Западные аналитики считают, что на самом деле будет так", — написал медведев, который почему-то забыл назвать тех самых западных аналитиков.

Вот так по словам Медведева, видят Украину "западные аналитики"

В сети тут же ответили российскому политику. На telegram-канале insiderUKR нашли нужные слова для медведева.

"Предлагаем неуважаемому клоуну взглянуть на карту деления россии. Первое фото: ожидания россиян. Второе фото: суровая реальность, которая их ждет", — гласит сообщение.

Ожидание россиян

Суровая реальность, которая ждет россиян

Ранее сеть повеселило нелепое общение медведева с раненым российским солдатом в госпитале.

Напомним, недавно медведев озвучил свои "влажные мечты" по поводу захвата Украины.