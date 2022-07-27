медведєв показав карту "України майбутнього": у мережі йому відповіли

Колишній президент росії активізувався після повномасштабного вторгнення рф в Україну

У середу, 27 липня, на 154-й день широкомасштабного вторгнення рф в Україну заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв знову порадував мережу порцією нісенітниці.

На своєму telegram-каналі Медведєв опублікував дві картинки — як бачить майбутнє України її президент Володимир Зеленський і як її нібито бачать "західні аналітики".

На першому малюнку на карті територія України збігається з кордонами країни до 2014 року.

Медведєв вважає, що так бачить Україну Зеленський

А на другій картинці територією України є лише Київська область. Інші регіони віднесені до росії, Польщі, Румунії та Угорщини.

"Західні аналітики вважають, що насправді буде так", — написав медведєв, який чомусь забув назвати тих самих західних аналітиків.

Ось так, за словами Медведєва, бачать Україну "західні аналітики"

У мережі відразу відповіли російському політику. На telegram-каналі insiderUKR знайшли потрібні слова для медведєва.

"Пропонуємо шановному клоуну поглянути на карту поділу росії. Перше фото: очікування росіян. Друге фото: сувора реальність, яка на них чекає", — говорить повідомлення.

Очікування росіян

Сувора реальність, яка чекає на росіян

Раніше мережу порадувало безглузде спілкування медведєва з пораненим російським солдатом у шпиталі.

Нагадаємо, нещодавно медведєв озвучив свої "вологі мрії" з приводу захоплення України.