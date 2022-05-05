"Я не я, і кобила не моя": путіну все ж таки довелося вибачатися за лаврова

Скандал досяг найвищого рівня

Президент рф володимир путін вибачився перед прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом через безглуздий коментар міністра закордонних справ росії сергія лаврова.

Про це повідомляє Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю.

Повідомляється, що путін у четвер, 5 травня, вибачився за слова глави мзс рф лаврова. Беннет прийняв вибачення і подякував російському лідеру за роз’яснення. Примітно, що прессекретар президента рф Дмитро Пєсков зазначив, що в розмові путін і Бенет не торкалися теми скандальних слів лаврова.

У мережі зі сміхом сприйняли чергову дипломатичну "перемогу" кремля.

У мережі висміяли вибачення путіна перед прем'єром Ізраїлю

Нагадаємо, лавров в інтерв’ю італійській телекомпанії "Медіасет" заявив "Можу помилитися, але Гітлер також мав єврейську кров" і додав, що найзапеклішими антисемітами виявляються, як правило, євреї.

Раніше повідомлялося, що в Україні назвали слова лаврова "самознищенням", а в Ізраїлі — непробачними. У росії спочатку навіть не поспішали вибачатися, а навпаки "штурхнули" Ізраїль. Після висловлювань глави мзс рф Ізраїль все ж таки вирішив розглянути заклик України щодо відправлення оборонної військової допомоги.