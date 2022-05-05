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"Я не я, і кобила не моя": путіну все ж таки довелося вибачатися за лаврова

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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володимир путін Новина оновлена 05 травня 2022, 20:04
володимир путін

Скандал досяг найвищого рівня

Президент рф володимир путін вибачився перед прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом через безглуздий коментар міністра закордонних справ росії сергія лаврова.

Про це повідомляє Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю.

Повідомляється, що путін у четвер, 5 травня, вибачився за слова глави мзс рф лаврова. Беннет прийняв вибачення і подякував російському лідеру за роз’яснення. Примітно, що прессекретар президента рф Дмитро Пєсков зазначив, що в розмові путін і Бенет не торкалися теми скандальних слів лаврова.

У мережі зі сміхом сприйняли чергову дипломатичну "перемогу" кремля.

У мережі висміяли вибачення путіна перед прем'єром Ізраїлю
У мережі висміяли вибачення путіна перед прем'єром Ізраїлю

Нагадаємо, лавров в інтерв’ю італійській телекомпанії "Медіасет" заявив "Можу помилитися, але Гітлер також мав єврейську кров" і додав, що найзапеклішими антисемітами виявляються, як правило, євреї.

Раніше повідомлялося, що в Україні назвали слова лаврова "самознищенням", а в Ізраїлі — непробачними. У росії спочатку навіть не поспішали вибачатися, а навпаки "штурхнули" Ізраїль. Після висловлювань глави мзс рф Ізраїль все ж таки вирішив розглянути заклик України щодо відправлення оборонної військової допомоги.

Теги:
#Росія #Ізраїль #Володимир Путін
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