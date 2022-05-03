Скандал через слова лаврова: МЗС рф не покаявся і "штурхнув" Ізраїль

У мережі припускають, що такий антисемітизм росіян спричинить великі проблеми.

У росії триває скандал навколо теми "єврейського походження" Адольфа Гітлера, про який днями заявив глава МЗС рф сергій лавров. Тепер же підконтрольне лаврову відомство заявило, що все незадоволення, висловлене ізраїльським міністром закордонних справ Яїром Лапідом, є "антиісторичними висловлюваннями".

Про це свідчить публікація МЗС рф у Twitter від 3 травня.

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"Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього Уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві", — повідомили російські дипломати.

Цікаво, що якраз у словах Лапіда немає неправди. Він назвав попередні висловлювання лаврова непробачними та обурливими, а також закликав його вибачитися. Крім цього, Лапід нагадав, що за часів Голокосту євреї не вбивали самих себе, тому такі звинувачення в антисемітизмі виглядають безглуздо.

Що саме в цих словах не сподобалося Лаврову та його дипломатах, які вивчають альтернативну історію за російськими підручниками, поки що невідомо. Як і те, до якої остаточної розв’язки приведе нинішня ситуація між росією та Ізраїлем. У мережі, втім, уже припускають, що таке ставлення дозволить Ізраїлю нарешті повністю стати на бік України в нинішній війні, а не сидіти на двох стільцях.

Нагадаємо, що весь сир-бор розпочався після того, як лавррв спробував провести паралелі між Адольфом Гітлером та Володимиром Зеленським. Його риторика була настільки нелогічною, що обурила безліч єврейських політиків та організацій.

Відреагував на звинувачення і сам Зеленський, заявивши, що росія багато в чому забула другу світову війну і ті уроки, які були засвоєні світом.

Загалом же тема євреїв у заявах рф уже звучить не вперше — Кремлем навіть запускалися фейки про напад українців на представників цієї національності.