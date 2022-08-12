"Україна не отримає нічого": окупанти розповіли, що збираються робити із Запорізькою АЕС

Окупанти планують консервувати станцію і використовувати її потужності в своїх цілях

Попри заклик ООН до російських загарбників створити навколо захопленої Запорізької АЕС демілітаризовану зону і забезпечити об’єкту стабільну та безпечну роботу, в окупантів свої плани. Так "член головної ради адміністрації" Запорізької області володимир рогов заявив, що станцію планують законсервувати.

"Обстріли Запорізької АЕС призвели до того, що навантаження мінімальні, скоро Україна не отримуватиме нічого, ми рятуватимемо АЕС, консервуватимемо, виводитимемо ті навантаження, які є, на "звільнені" території", — цитує його слова пропагандистське РІА "Новості".

За словами колаборанта, окупаційна "адміністрація" повністю відкидає ідею створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Рогов заявив, що ця ідея є вигідною "київському режиму", який буцімто називає її "тактикою витіснення". Він також збрехав, що після зайняття станції ЗСУ продовжать з її території обстріли.

Прокоментував Рогов і обстановку з безпекою на станції. За його словами, пошкодження ЗАЕС некритичні, рівень радіації на об’єкті не перевищує норми, реактори працюють без порушень.

Як повідомляв "Телеграф", росія звинувачає в обстрілах території ЗАЕС Україну, хоча світ не вірить у ці слова. Зокрема США звинуватили окупантів у безвідповідальності і закликали повернути повний доступ над ядерним об’єктом Києву. Своєю чергою український "Енергоатом" попереджає, що станцію треба повернути під контроль України до початку зимового сезону.