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"Украина не получит ничего": оккупанты рассказали, что собираются делать с Запорожской АЭС

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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"Украина не получит ничего": оккупанты рассказали, что собираются делать с Запорожской АЭС

Несмотря на призыв ООН к российским захватчикам создать вокруг занятой ими Запорожской АЭС демилитаризованную зону и обеспечить объекту стабильную и безопасную работу, у оккупантов свои планы. Так "член главного совета администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что станцию планируют законсервировать.

"Обстрелы Запорожской АЭС привели к тому, что нагрузки минимальны, скоро Украина не будет ничего получать, мы будем спасать АЭС, будем консервировать", — цитирует его слова пропагандистское РИА "Новости".

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Теги:
#Запорожская АЭС #Ядерная безопасность #Оккупация #Владимир Рогов