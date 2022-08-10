Россиян нужно убрать с территории Запорожской АЭС: озвучены крайние сроки

Любая неосторожность российских захватчиков может привести к ядерной катастрофе

Подготовка оккупантов к вероятному переподключению Запорожской атомной электростанции к российской системе будет иметь весьма серьезные последствия. По мнению руководителя "Энергоатома" Петра Котина, враг собирается повредить все линии электропередач, которые ведут к объекту, что фактически оборвет все связи с украинской стороной. Именно поэтому россиян нужно как можно быстрее оттеснить из Энергодара, чтобы контролировать АЭС и восстановить ее безопасность.

Об этом Котин заявил во время интервью с журналистами Reuters. По его словам, станция уже серьезно нуждается в ремонте, однако его проведение невозможно из-за присутствия российских военных и их техники на территории ядерного объекта.

Чиновник считает, что иностранным организациям стоит объединить усилия для спасения ЗАЭС. Представители МАГАТЭ и ООН могли бы проконтролировать отход российской армии из Энергодара, а новой охраной вполне реально стать миротворцам из других государств.

"К зимнему сезону надо срочно убрать оттуда этих россиян, чтобы потом ремонтировать инфраструктуру, — поясняет Котин. — Окончательное решение — убрать с площадки солдат и все их вооружение. И это полностью решает проблему безопасности на Запорожской АЭС".

Пока же российские провокации на территории станции могут привести к необратимым последствиям не только для Украины. Часть российских снарядов, упавших рядом с объектом, едва не угодили в хранилища переработанного топлива. В них находятся контейнера с высокорадиоактивным веществом, при возгорании которого образуется опасное для жизни облако. Регион, в котором из-за него могут пострадать люди, определить заранее невозможно — все будет зависеть от погоды.

При этом, напомним, "Телеграф" уже писал, что россияне расставляют вооружение не только по периметру станции, но и внутри некоторых энергоблоков. Таким образом враг пытается защититься от ударов ВСУ по своим позициям, а в случае собственной ошибки обвинить в провокациях Украину.

При этом россияне уже заминировали подход к станции и часть ее территории, о чем в последствие лично признались. Они обещают устроить "выжженную землю", если ЗАЭС не перейдет под контроль россии.