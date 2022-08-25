МАГАТЕ визначилося з візитом на Запорізьку АЕС: коли буде перевірка та чого від неї очікувати

Члени МАГАТЕ спершу прибудуть у Київ, а вже потім відправляться на атомну станцію в Енергодарі

Після численних обстрілів з боку росіян по Запорізькій АЕС, яка повністю вийшла з-під контролю України та стала важелем тиску на світову спільноту, на ядерний об'єкт все ж прибуде місія МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії).

Як вдалося з'ясувати Bloomberg, представники місії мають намір відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня. При цьому їм нададуть значно ширші повноваження, ніж це передбачалося спочатку.

"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки на найбільшій в Європі атомній електростанції", — передає інформаційна агенція.

Також стало відомо, що гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Маріано Гроссі вже мав зустріч у Стамбулі з представниками "Росатому" та обговорював з ними деталі місії. Зокрема, що МАГАТЕ спершу прибуде у Київ, а вже звідти відправиться у захоплений росіянами Енергодар, де розташована Запорізька АЕС.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в інтерв'ю "France 24" повідомив, що місія дійсно поїде на Запорізьку АЕС на початку вересня, а головний її обов'язок — не допустити аварії на ядерному об'єкті. Гроссі додав, що питання демілітаризації станції у плани місії входити не буде, адже, на його думку, це повинно обговорюватися в політичних колах.

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Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив, що місія МАГАТЕ, готова будь-якої миті прибути до Енергодару, але здійснюватиме свій візит виключно з підконтрольної Україні території. Примітно, що ставленики російських окупантів незадовго до цього пропонували МАГАТЕ свої послуги в організації поїздки, але члени місії не пристали на їх пропозицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще провокації з боку російських окупантів можуть готуватися на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.