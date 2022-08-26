МАГАТЕ готує термінову місію на ЗАЕС, росіяни уже зривають ці плани

Міністерство енергетики очікує на приїзд експертів уже наступного тижня

Візит місії МАГАТЕ на окуповану росіянами Запорізьку АЕС, який уже готує ООН, прагне очолити особисто голова Міжнародного агентства з ядерної енергетики Рафаель Гросі. Про це йдеться у офіційній заяві організації, яка наполягає на термінових відвідинах об’єкту, який вчора вперше в своїй історії був повністю знеструмлений.

"Майже щодня відбувається новий інцидент на Запорізькій АЕС чи поряд із нею. Ми більше не можемо дозволити собі гаяти час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на АЕС у найближчі кілька днів, щоб допомогти стабілізувати там ситуацію з ядерною безпекою", — йдеться у заяві, опублікованій на сайті МАГАТЕ.

В Україні очікують, що експерти агентства прибудуть уже наступного тижня. Про це в ефірі "Радіо НВ" сказала радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. "Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться", — розповіла вона.

Разом з тим Зеркаль повідомила, що росіяни уже намагаються зірвати цю місію. "Попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта з огляду на ситуацію навколо нього", — сказала чиновниця.

Відомо, що візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС у вересні 2022 року планувався ще до початку повномасштабної війни в Україні. Це мала бути перша перевірка станції за останні 16 років.

Як повідомляв "Телеграф", генсек ООН Антоніу Гутерріш раніше наголосив, що місія МАГАТЕ заїжджатиме на ЗАЕС виключно з підконтрольної Україні території. Західні партнери більше довіряють словам і обіцянкам Києва, адже росіян уже викривали на брехні щодо ситуації на станції.