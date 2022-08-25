Запорізька АЕС вперше в історії виявилася відключеною від електрики: що відбувається

Нинішнє відключення електропостачання на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, яке потягнуло за собою припинення водопостачання та перебої зі звязком, було спричинене пожежею на золовідвалах Запорізької ТЕС. Ця станція знаходиться поруч із зайнятою росіянами Запорізькою АЕС і пов'язана з нею. Про це повідомили в "Енергоатомі".

В електрогенеруючій компанія пояснили, що відключення повітряної лінії спричинило зміни в роботі ЗАЕС. Через пожежу ця лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська" відключалась двічі. Це остання, четверта лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України. Три інших лінії зв’язку росіяни раніше пошкодили обстрілами.

Наслідком нинішньої надзвичайної події стало відключення двох працюючих енергоблоків атомної станції від мережі. "Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції", — заявили в "Енергоатомі".

У компанії також повідомили, що власні потреби АЕС в електроживленні станом на зараз забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. "Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", — додали українські атомники.

Як повідомляв "Телеграф", дії росіян на ЗАЕС Україна називає ядерним тероризмом. На Заході з цим твердженням в цілому згодні. Наразі МАГАТЕ готує інспекцію на станцію, яку хоче провести без нагляду російських окупантів.