Дві області окупанти поставили на межу гуманітарної катастрофи: що відомо

У Запорізькій та Херсонській областях зникли світло, вода і зв'язок, але версії причин цього різняться

Перед оголошенням "жорсткої заяви" держдуми рф щодо ситуації на Запорізькій АЕС, яку мають прийняти сьогодні на позачерговому засіданні ради нижньої палати російського парламенту, окупанти влаштували чергову провокацію саме на тих територіях, які живляться від станції. У Запорізькій та Херсонській областях зникло електропостачання, а разом з ним вода і зв'язок.

Місцеві пабліки Херсона при цьому повідомляють про те, що у місті обстановка при цьому спокійнa – вибухів та обстрілів не спостерігається. За уточненими даними, обласний центр було знеструмлено через падіння вишки ЛЕП біля Антонівського мосту. А оскільки водонасоси працюють від електромережі, то зупинились і вони.

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Тим часом мер Мелітополя Іван Федоров стверджує, що ситуація у Запорізькій області вкрай складна. "рашисти відносяться до мешканців тимчасово окупованих територій як до тварин. Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води. Зв‘язок також майже заблоковано. Вже місяць немає газу. Інакше як геноцид українського народу це назвати не можна", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Інформацію Федорова підтвердив легітимний міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він уточнив, що, за його даними, причиною відключення стали обстріли росіян. "Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води. Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом", — повідомив він.

У мережі також з’явилась інформація, що причиною знеструмлення Запорізької області може бути лісова пожежа біля ЗАЕС, яку навмисне розпалили росіяни. Вона могла спричинити коротке замикання і без живлення залишити Мелітополь, Бердянськ та прилеглі села. Знеструмлення підтвердили також у окупаційних адміністраціях регіонів.

Пізніше поставлена росіянами злочинна "влада" Енергодара підтвердила, що знеструмлення виникло через коротке замикання на місці пожежі біля ЗАЕС, через що спрацювали системи безпеки. За даними загарбників, наразі станцію перепідключили до мережі.

Дмитро Орлов, у свою чергу, написав, що в Енергодарі почалося відновлення електропостачання.

Як повідомляв "Телеграф", Центр оборонних реформ раніше попереджав про те, що росіяни можуть влаштувати пожежу на ЗАЕС з метою провокації.