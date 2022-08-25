Две области оккупанты поставили на грань гуманитарной катастрофы: что известно

В Запорожской и Херсонской областях исчезли свет, вода и связь, но версии причин этого разнятся

Перед оглашением "жесткого заявления" госдумы россии относительно ситуации на Запорожской АЭС, которую должны принять сегодня на внеочередном заседании совета нижней палаты российского парламента, оккупанты устроили очередную провокацию именно на тех территориях, которые питаются от станции. В Запорожской и Херсонской областях исчезло электроснабжение, а вместе с ним вода и связь.

Местные паблики Херсона сообщают о том, что в городе обстановка при этом спокойная – взрывов и обстрелов не наблюдается. По уточненным данным, областной центр был обесточен из-за падения вышки ЛЭП возле Антоновского моста. А поскольку водонасосы работают от электросети, остановились и они.

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Между тем мэр Мелитополя Иван Федоров утверждает, что ситуация в Запорожской области крайне сложная. "Рашисты относятся к жителям временно оккупированных территорий как к животным. Сегодня почти во всех захваченных населенных пунктах Запорожской области оккупанты отключили электроэнергию. А это значит, что гражданское население осталось не только без света, но и без воды. Связь также почти заблокирована. Уже месяц нет газа. Иначе, как геноцид украинского народа, это назвать нельзя", — написал он в своем телеграм-канале.

Информацию Федорова подтвердил легитимный мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он уточнил, что, по его данным, причиной отключения стали обстрелы россиян. "Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", — сообщил он.

В сети также появилась информация, что причиной обесточивания Запорожской области может быть лесной пожар возле ЗАЭС, который умышленно разожгли россияне. Она могла спровоцировать короткое замыкание и без питания оставить Мелитополь, Бердянск и близлежащие села. Обесточивание подтвердили также в оккупационных администрациях регионов.

Позже поставленная россиянами преступная "власть" Энергодара подтвердила, что обесточивание возникло из-за короткого замыкания на месте пожара возле ЗАЭС, из-за чего сработали системы безопасности. По данным захватчиков, станцию переподключили к сети.

Дмитрий Орлов, в свою очередь, написал, что в Энергодаре началось возобновление электроснабжения.

Как сообщал "Телеграф", Центр оборонных реформ ранее предупреждал о том, что россияне могут устроить пожар на ЗАЭС с целью провокации.