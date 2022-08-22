У путина обещают "жесткое заявление" по Украине в четверг: подробности

Государство-террорист россия, сейчас пытающаяся повесить на Украину убийство пропагандистки Дарьи Дугиной, хотя ответственность за него уже взяла организация "Национальная республиканская армия", снова пугает украинцев. Лидер прокремлевской партии "Справедливая россия – патриоты – за правду" Сергей Миронов анонсировал на 25 августа заседание совета госдумы, на котором будет принято специальное заявление по Украине.

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