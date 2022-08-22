Россия выдвинула свою версию гибели ценители "русского мира"

В россии в трагической гибели российской пропагандистки Дарьи Дугиной обвиняют украинские спецслужбы. По данным российской ФСБ, дочь идеолога рашизма Александра Дугина якобы намеренно убили украинцы.

Об этом в понедельник, 22 августа, пропагандистское издание "риа новости" сообщило в своем телеграмм-канале, отметив, что ценительницу "русского мира" убила гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения.

Российская ФСБ якобы установила, что исполнитель преступного приказа украинских спецслужб прибыла в россию еще 23 июля совместно со своей дочерью Софией Шабан. После чего женщина арендовала квартиру в одном из московских домов, где проживала даря дугина и долго следила за ней с помощью авто Mini Cooper. На машине трижды менялись номерные знаки. В частности, по данным ФСБ, женщина использовала номера "днр", Казахстана и Украины.

В день гибели Волк с дочерью приехали на российский фестиваль "Традиция", а после управляемого подрыва, который произошел 21 августа, скрылись из России и уехали в соседнюю Эстонию.

"Материалы расследования переданы в Следственный комитет" — проинформировали в ФСБ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее россияне уже предъявили обвинения в смерти пропагандистки дугиной в адрес Украины, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решительно отверг эти обвинения.