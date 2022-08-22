ФСБ заявила, що вбивство дочки Дугіна розкрито: без "українців" не обійшлися

росія висунула свою версію загибелі поціновувачки "руского міра"

У росії в трагічній загибелі російської пропагандистки Дар'ї Дугіної звинувачують українські спецслужби. За даними російської ФСБ, доньку ідеолога рашизму олександра дугіна нібито навмисно вбили українці.

Про це у понеділок, 22 серпня, пропагандистське видання "риа новости" повідомило у своєму телеграм-каналі, відзначивши, що поціновувачку "руского міра" вбила громадянка України Наталія Вовк, 1979 року народження, котра служить у полку "Азов".

Як доказ на порталі опубліковано скан посвідчення жінки. Також у соцмережах почали поширюватись і фото так званої "терористки".

Наталія Вовк

Російська ФСБ нібито встановила, що виконавець злочинного наказу українських спецслужб прибула до росії ще 23 липня спільно зі своєю дочкою Софією Шабан. Після чого, жінка орендувала квартиру в одному з московських будинків, де проживала Дар'я Дугіна та тривалий час слідкувала за нею за допомогою авто Mini Cooper. На машині тричі змінювалися номерні знаки. Зокрема, за даними ФСБ, жінка використовувала номери "днр", Казахстану та України.

У день загибелі Вовк із донькою приїхали на російський фестиваль "Традиція", а після керованого підриву який стався 21 серпня, втекли з росії та поїхали до сусідньої Естонії.

"Матеріали розслідування передано до Слідчого комітету" — проінформували у ФСБ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше росіяни вже висунули звинувачення щодо смерті пропагандистки Дугіної на адресу України, проте радник глави Офісу президента Михайло Подоляк рішуче відкинув ці звинувачення.