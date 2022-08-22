Приховане переслідування чи сакральна жертва: з’явилися нові цікаві версії загибелі дочки Дугіна

За однією з версій ініціатором вбивства Дугіної виступив її власний батько

Загибель російської пропагандистки Дар'ї Дугіної, дочки ідеолога рашизму Олександра Дугіна, яку взяли на себе партизани російської "Національної республіканської армії", отримала дві нові версії. Силовики запевняють, що за нею велося таємне стеження, а політолог Валерій Соловей припускає, що Дугіна могла стати сакральною жертвою.

Як повідомляє прокремлівський телеграм-канал Mash, посилаючись на версію слідства, перед вибухом за автомобілем стежили люди зі знеособленими телефонами. Вони могли за допомогою телефону привести в дію бомбу. Біллінги нібито свідчить – стеження їхало за Дугіною від ймовірного місця мінування (парковка садиби Захарове) до місця вибуху. Після вбивства телефони зникли із мережі.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Не вірю, що росіяни спробують використати вбивство дочки Дугіна для збудження ненависті проти українців Український блогер, співзасновник партії "Демократична Сокира", капітан ЗСУ Віктор Трегубов про загибель дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна Дар’ї Платонової:

Водночас канал "Генерал СЗР", який пов’язують із Валерієм Солов’єм, припустив, що дівчину нібито приніс у жертву власний батько, щоби переконати володимира путіна піти на радикальніші кроки в Україні. Нібито ця версія підтверджується записом нещодавньої розмови Дугіна з неназваним генералом ФСБ. "Дугін сам запропонував принести в жертву свою дочку, чим викликав нерозуміння у співрозмовника. Але Олександр говорив досить яскраво і переконливо. Це він особисто сказав генералу про те, що у путіна теж дочки, і смерть його (Дугіна) дочки від рук "західних спецслужб" він сприйме, як особисту трагедію та горе, і в цей момент настане перелом у його свідомості, нібито путін повинен зрозуміти, що ворог бачить слабкість, що ворог ні перед чим не зупиниться і наступними можуть бути дочки президента, тому ворога треба знищувати на полі бою і вирвати перемогу", — йдеться у телеграм-каналі.

Потім його автори стверджують, що запис розмови було передано секретареві Ради Безпеки росії миколі патрушеву, який після розмови з генералом, а потім із самим Дугіним взявся за підготовку вбивства. Причому ідеологу нібито запропонували заздалегідь підмінити його дочку на труп, але він відмовився, заявивши, що якщо розкриється правда, це буде катастрофа для всіх.

Те, що для вбивства Дугіної обрали саме 20 серпня, "Генерал СЗР" також назвав невипадковим вибором, оскільки це була друга річниця отруєння опозиціонера Олексія Навального. "Цю подію вже справді піднесли путіну як помсту "західних кураторів Навального за його невдале отруєння", що звичайно повна маячня, але на президента подіяло і досить вражаюче", — стверджує канал. Дугін нібито про призначений день не знав.

"Які наслідки будуть у цього гучного вбивства побачимо вже найближчим часом. Ось тільки подібні жертви зазвичай марні, емпатія президента Дугіним сильно переоцінена", — стверджує телеграм-канал.

Як повідомляв "Телеграф", раніше росіяни та їхні поплічники намагалися звинуватити Україну у вбивстві Дар'ї Дугіної, але радник глави Офісу президента Михайло Подоляк рішуче відкинув ці звинувачення.