"А дитину за що?": російські "ліберали" та путіністи дружно сумують за підірваною нацисткою Дугіною

Як у Росії відреагували на смерть доньки "ідеолога рашизму"

Після смерті дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна Дар’ї Платонової, громадські діячі росії дружно почали сумувати. При цьому жалібні пости оприлюднили не лише інші пропагандисти, а й ті росіяни, які позиціонують себе як "ліберали". Своєю реакцією вони поділилися у соцмережах.

Так одна з головних російських пропагандисток Маргарита Сімоньян видала довгу посаду, в якій закликала "розбудити" всіх "сплячих" агентів у Києві та знищити будівлі на Банковій.

Крім того, вона нагадала про давню страшилку кремля про удари по "центрах прийняття рішень". Висловився про те, що сталося, і ватажок т.зв. "днр" Денис Пушилін, який звинуватив у тому, що трапилося Україну.

Відзначився і речник партії "Інша росія" Олександр Аверін, який завалив свій твіттер одноманітними повідомленнями.

Примітно, що у 2015 році він дуже радів теракту у Харкові.

Скаргу також написала політолог-пропагандистка Кіра Сазонова, яка висловила думку, що вбивати ворога нишком є підлістю. Втім, про спробу отруєння ексшпигуна Сергія Скрипаля в Британії та опозиціонера Олексія Навального в росії, а також про убивство Бориса Нємцова вона чомусь згадувати не стала.

Жалобні пости пішли і від тих, хто позиціонує себе як російські "ліберали". Наприклад, Ксенія Собчак взагалі вважає 30-річну пропагандистку "дитиною".

Таку ж думку поділяє і пов’язаний із командою Навального економіст Максим Миронов.

Опозиційна журналістка Юлія Латиніна теж влаштувала жалобу з приводу загибелі Платонової.

Втім, пізніше вона виправила себе і натякнула на те, які мотиви були в "усуненні" дочки Дугіна.

Як повідомлялося раніше, автомобіль, в якому знаходилася жінка, було підірвано ввечері 20 серпня. Там мав бути й сам Дугін, але за збігом обставин він знаходився в іншій машині. Пропагандисти вже почали звинувачувати Україну в тому, що сталося, втім, Київ свою причетність відкидає.