"А ребенка за что?": российские "либералы" и путинисты дружно скорбят за взорванной нацисткой Дугиной

Как в россии отреагировали на смерть дочери "идеолога рашизма"

После смерти дочери российского пропагандиста Александра Дугина Дарьи Платоновой, общественные деятели россии дружно начали скорбеть. При том, жалобные посты обнародовали не только другие пропагандисты, но и те россияне, которые позиционируют себя как "либералы". Своей реакцией они поделились в соцсетях.

Так одна из главных российских пропагандисток Маргарита Симоньян выдала длинный пост, в котором призвала "разбудить" всех "спящих" агентов в Киеве и уничтожить строения на Банковой.

Кроме того, она напомнила о древней страшилке кремля об ударах по "центрах принятия решений". Высказался о произошедшем и главарь т.н. "днр" денис пушилин, который обвинил в случившемся Украину.

Отметился и спикер партии "Другая россия" Александр Аверин, который завалил свой твиттер однообразными сообщениями.

Примечательно, что в 2015 году он очень радовался теракту в Харькове.

Жалобный пост также написала политолог-пропагандистка Кира Сазонова, которая высказала мнение, что убивать врага исподтишка является подлостью. Впрочем, о попытке отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии и оппозиционера Алексея Навального в россии, а также убийстве Бориса Немцова, она почему-то упоминать не стала.

Жалобные посты пошли и от тех, кто позиционирует себя, как российские "либералы". Например, Ксения Собчак и вовсе считает 30-летнюю пропагандистку "ребенком".

Такое же мнение разделяет и связанный с командой Навального экономист Максим Миронов.

Оппозиционная журналистка Юлия Латынина тоже устроила траур по поводу гибели Платоновой.

Впрочем, позже она исправила себя и намекнула на то, какие мотивы были в "устранении" дочери Дугина.

Как сообщалось ранее, автомобиль, в котором находилась женщина был взорван вечером 20 августа. Там должен был находиться и сам Дугин, но по стечению обстоятельств, он находился в другой машине. Пропагандисты уже начали обвинять Украину в случившемся, впрочем, Киев свою причастность отвергает.