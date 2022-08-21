В гибели дочери Дугина в Подмосковье нашли "украинский след": у Зеленского уже ответили

Россияне ищут виновных в Украине, но без всякой доказательной базы

В российском Подмосковье взлетел на воздух автомобиль, за рулем которого находилась дочь идеолога "рашизма" Александра Дугина — Дарья Платонова. Взрыв был такой силы, что от женщины остались только останки, которые должна идентифицировать экспертиза. Российские пропагандисты уже начали искать виновных в гибели "активистки" Платоновой, которая не гнушалась обвинениями Украины и называла военных ВСУ преступниками.

Первым обвинения в сторону Украины полетели от главаря боевиков так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, который предал страну еще в 2014 году и с тех пор слишком активно подыгрывает кремлю. При этом он заявил, что взрывом в автомобиле пытались ликвидировать Дугина, а не его дочь.

"Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь... В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!", — написал предатель в собственном Telegram.

Дугин на месте взрыва автомобиля своей дочери

Теорию об "украинском следе" в убийстве Дугиной почти сразу подхватила представительница российского МИД Мария Захарова. Она издала тираду о том, "Украина ответит", но нужно сначала дождаться результатов расследования.

"Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава "ДНР" Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то нужно говорить о политике государственного терроризма, которую реализует киевский режим. Фактов за эти годы накопилось достаточно: от политических призывов к насилию к руководству и участию государственных структур Украины в преступлениях. Ждем результатов расследования", — написала скандальная чиновница.

Между тем Telegram-канал Baza сообщил новые подробности по поводу взрыва автомобиля, в котором находилась дочь идеолога "рашизма" Дугина. В частности, машина Платоновой находилась на VIP-парковке фестиваля "Традиция" возле храма благоверных святых князей Петра и Февронии. Отмечается, что парковка была отделена ограждением и туда пускали только по спискам.

Также стало известно, что на парковке не было камер, что значительно усложняет работу российских милиционеров. Они сейчас допрашивают частную охранную фирму, которая там работала во время фестиваля, где выступал отец погибшей Александр Дугин с лекцией на тему "Традиции и история".

По данным канала, организаторы фестиваля также рассказали о человеке со "странным флагом", который появился на фестивале, но охрана почти сразу заставила этого человека убрать полотно.

Стоит отметить, что украинские власти отрицают причастность к взрыву автомобиля Дарьи Платоновой и связывают инцидент с борьбой за власть в стране-агрессоре, а также переделом влияния различных группировок внутри российского общества.

"Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, каковой является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — заявил в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф" сообщал, как пользователи соцсетей отреагировали на взрыв автомобиля дочери Дугина. Отметим, что многие уверены: таким необычным способом россиянин частично получил возмездие за все сказанное и совершенное против украинских граждан.