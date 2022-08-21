В загибелі доньки Дугіна у Підмосков'ї знайшли "український слід": у Зеленського вже відповіли

Росіяни шукають винних в Україні, але без жодної доказової бази

У російському Підмосков'ї злетів у повітря автомобіль, за кермом якого перебувала донька ідеолога "рашизму" Олександра Дугіна — Дар'я Платонова. Вибух був такої сили, що від жінки залишилися тільки останки, які має ідентифікувати експертиза. Російські пропагандисти вже почали шукати винних у загибелі "активістки" Платонової, яка не гребувала звинуваченнями України та називала військових ЗСУ злочинцями.

Першим звинувачення в бік України полетіли від ватажка бойовиків так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, який зрадив країну ще у 2014 році і з тих пір надто активно підіграє кремлю. При цьому він заявив, що вибухом в автомобілі намагалися ліквідувати Дугіна, а не його доньку.

"Бридкі негідники! Терористи українського режиму, намагаючись ліквідувати Олександра Дугіна, підірвали його дочку… В автомобілі. Світла пам'ять Дар'ї, вона справжня російська дівчина!", — написав зрадник у власному Telegram.

Дугін на місці вибуху автомобіля своєї доньки

Теорію про "український слід" у вбивстві Дугіної майже одразу підхопила представниця російського МЗС Марія Захарова. Вона видала тираду про те, "Україна відповість", але треба спершу дочекатися результатів розслідування.

"Якщо підтвердиться український слід, – а таку версію озвучив голова "ДНР" Денис Пушилін, і вона має бути перевірена компетентними органами, – то треба вести мову про політику державного тероризму, яку реалізує київський режим. Фактів за ці роки накопичилося достатньо: від політичних закликів до насильства до керівництва та участі державних структур України у злочинах. Чекаємо на результати розслідування", — написала скандальна чиновниця.

Тим часом Telegram-канал Baza повідомив нові подробиці щодо вибуху автомобіля, в якому знаходилася донька ідеолога "рашизму" Дугіна. Зокрема, що машина Платонової знаходилася на VIP-парковці фестивалю "Традиція" біля храму благовірних святих князів Петра та Февронії. Зазначається, що паркувальний майданчик був відокремлений огорожею і туди пускали лише за списками.

Також стало відомо, що на парковці не було камер, що значно ускладнює роботу російських правоохоронців. Вони зараз допитують приватну охоронну фірму, яка там працювала під час фестивалю, на якому виступав батько загиблої — Олександр Дугін з лекцією на тему "Традиції та історія".

За даними каналу, організатори фестивалю також розповіли про людину з "дивним прапором", яка з'явилася на фестивалі, але охорона майже одразу змусила цю особу прибрати його.

Варто зазначити, що українська влада заперечує причетність до вибуху автомобіля Дар'ї Платонової та пов'язує інцидент з боротьбою за владу в країні-агресорі, а також переділом впливу різних угруповань всередині російського суспільства.

"Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", — заявив в ефірі телемарафону радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як користувачі соцмереж відреагували на вибух автомобіля доньки Дугіна. Зазначимо, що багато хто впевнений: у такий незвичайний спосіб росіянин частково отримав відплату за все сказане та вчинене проти українських громадян.